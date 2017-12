Mener Øksnes likevel har et lovlig vedtatt budsjett

Øksnes

Politikerne i kommunestyret i Øksnes forlot tirsdagens budsjettmøte uten vedtatt budsjett og økonomiplan for de kommende årene.

Trodde de i alle fall. Jørn Martinussen (fristilt), Theodor Lind (ØTL) og Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) har i ettertid konkludert med noe annet. Derfor har de gått sammen om å kreve en lovlighetskontroll.

"Tvunget" til å velge

Det ble under budsjettbehandlinga fremmet tre forslag. Alle partier fikk først stemme på sitt eget forslag, før de to forslagene med flest stemmer ble satt opp mot hverandre.

Senterpartiets forslag falt i første runde, mens de to blokkene med Ap, SV og KrF på den ene siden – og ØTL, Martinussen, Frp og Høyre på den andre – i utgangspunktet hadde likt antall representanter bak sine forslag. Den politiske posisjonen i Øksnes var splittet i årets viktigste sak, hvor Høyre, som har varaordføreren, gikk sammen med to av opposisjonspartiene.

Senterpartiet reagerte kraftig på måten voteringen ble lagt opp, da de mente det tvang dem til å stemme mellom innføring av eiendomsskatt og nedlegging av skoler, to saker partiet har vært kraftig imot. De måtte velge, og støttet Høyre, Frp og ØTLs budsjettforslag.

Da verbalforslagene var stemt over, skulle det nye 2018-budsjettet og den nye økonomiplanen voteres over som helhet. Da ble det hele nedstemt av Sp, Ap, KrF og SV. Dermed sto man uten budsjett.

De tre kommunestyrerepresentantene som har bedt om lovlighetskontroll mener deres budsjettforslag hadde flertall, og dermed burde vært godkjent i tirsdagens møte.

– Vi mener at utfallet av voteringen i saken i realiteten er en annen enn det som legges til grunn, og på bakgrunn av dette ber vi om at vedtaket gjøres til gjenstand for lovlighetskontroll, skriver de tre i et brev til ordfører, rådmann og Fylkesmannen.

– Det som kreves kontrollert er om budsjett og økonomiplan som helhelt ikke ble vedtatt. Vår påstand er at utfallet av voteringen i kommunestyret tilsier at Øksnes kommune har et lovlig vedtatt budsjett og økonomiplan, avslutter de.

– Utpressing

De viser til kommentarutgaven til kommuneloven, som blant annet er skrevet av «kommunelovens far» Jan Fridthjof Bernt. Der står det følgende:

Økonomiplan og årsbudsjett er vedtak som kommunen har plikt til å treffe etter loven. Det må derfor følges en voteringsorden som sikrer at man i siste instans får truffet et vedtak om en samlet økonomiplan og et samlet årsbudsjett. Etter de alminnelige reglene stemmes det enkeltvis også over alternative forslag som er fremsatt, noe som betyr at utfallet ville kunne bli at ingen av de fremsatte forslag blir vedtatt. Hvis et mindretall nekter å stemme subsidiært for andre forslag enn sitt eget, kunne man ut fra dette bli stående uten noe gyldig vedtak, og altså uten økonomiplan og årsbudsjett. Dette kan ikke aksepteres. Det er her tale om vedtak som kommunen ganske enkelt ikke kan fungere uten.

I praksis er det to tenkelige løsninger hvis man ikke vil akseptere at et mindretall skal kunne drive utpressing overfor resten av kommunestyret ved å true med å lamme kommunens virksomhet på denne måten:

Den ene muligheten er at man i første omgang voterer alternativt mellom de fremsatte forslag.

Hvis det ikke oppnås alminnelig flertall for ett av disse, treffes så vedtak ved andre eller tredje gangs votering ved relativt flertall, det vil si på grunnlag av hvilket forslag som har fått flest stemmer, uavhengig av om dette har oppnådd halvparten av de avgitte stemmer.

Nytt møte onsdag

Fordi Senterpartiet bidro til flertall for Høyre, Frp og ØTLs forslag tidligere i voteringen, mener de tre representantene at man i prinsippet har et vedtatt budsjett.

Det er innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte i Øksnes førstkommende onsdag, hvor budsjett og økonomiplan skal landes. Dersom den samme situasjonen oppstår nok en gang, og man ikke vedtar noe nytt, mener de tre at man allerede har et lovlig vedtatt budsjett.

– Vi mener det strengt tatt ikke er behov for en ny behandling, men reglene er slik at vi må gå veien om lovlighetskontroll, sier Jørn Martinussen til VOL.

En lovlighetskontroll kan kreves av tre kommunestyrerepresentanter. Den skal behandles først av kommunestyret selv. Dersom de står ved sitt vedtak, går det videre til behandling hos Fylkesmannen.

Går Høyre, Frp, Martinussen og ØTLs forslag gjennom, innebærer det blant annet nedlegging av ungdomstrinnet i Alsvåg fra neste høst, Strengelvåg skole fra januar 2019 og 15 millioner kroner i investering av en ny, midlertidig modulskole på Myre.