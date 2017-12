– Det er for lite framdrift i Cermaq-salget

Øksnes

Cermaq oppgir sin aktivitet ved lakseslakteriet i Alsvåg 31. januar. Det at det ennå ikke har kommet noen løsning i saken, med et salg, bekymrer formannskapet i Øksnes.

Mandag kalte de inn til hastemøte. I møtet ble de enige om å be om et møte med Cermaq-styret. De utformet et brev, som tirsdag ble offentliggjort.

«Øksnes formannskap opplever at det nå er for liten fremdrift i prosessen, og at man nå snart har kun en måned igjen før dørene lukkes. Dette skaper stor usikkerhet i Alsvåg-samfunnet og Øksnes for øvrig. Øksnes formannskap ønsker derfor en tettere dialog med eierne gjennom styret i selskapet,» skriver de i brevet.

I brevet påpeker de Cermaqs ansvar overfor lokalsamfunnet de har vært en hjørnestein i, og sier det har vært mye bekymring rundt arbeidsplassene ved slakteriet, spesielt siden arbeidsløsheten i Øksnes alt er høy.

«En av hovedforutsetningene med arbeidsgruppen, var å sikre fremtidig drift i Alsvåg, slik at arbeidsplassene bevares. Ledelsen i Cermaq var tydelig på at de tok sitt samfunnsansvar og ønsket å selge slakteriet for fortsatt drift,» står det.

Kristian Klo-selskapet Øyfisk har gitt et bud, men ønsker ikke å kommentere saken. De bekrefta mandag at de er i en forhandlingssituasjon. Etter det VOL kjenner til, er det potensielt flere interessenter for slakteriet.