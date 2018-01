Øksnes-jenter norgesmestre i volleyball

Øksnes

VOL har tidligere omtalt at den eldste av de to Øksnes-jentene først ble tatt ut på landslaget, og så flyttet til Førde for å spille volleyball i eliteserien. De har tidligere spilt for Øksil. Lillesøster Ragni har spilt på landslaget i flere sesonger.

Med eliteserielaget Førde volleyballklubb har de nå altså vunnet NM-gull. Kampen sto mellom Førde og Oslo Volley. På Oslo Volley spiller det også flere vesterålsspillere, en fra Myre og to fra Sortland, men de måtte altså se seg slått i denne omgang. Kampen endte 3-1 til vestlandslaget.

– Dette er det største du kan oppleve i Norge som volleyballspiller. Det er noe alle ønsker, å få spille en finale i NM, sier stolt mor og volleyballentusist Hanne Steen. For mange er hun kjent som en enorm Øksil-ildsjel gjennom mange år, men det svir ikke at døtrene har flytta sørover for å spille i eliteserien.

– Man må jo nesten flytte på seg for å gå på skole. Vi må heller være stolte over at vi har så mange gode volleyballspillere rundt omkring i Norge. Så får vi håpe de kommer tilbake, sier hun.

Steen omtaler det som en spennende kamp.

– I en cupfinale er det alltid stor spenning, og veldig åpent. Det er så mange folk, det er så prestisje å vinne. Begge lagene hadde mobilisert og henta inn forsterkninger. Det var ikke noe klart utfall på forhånd, slik jeg ser det.

Ifølge mor var de to vinnerne utrolig glade for seieren, og det bærer videre på seiersbankett i kveld.