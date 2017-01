- Problemene på Strandskogjordet viser at byplanen var for lite utredet

- Det er et luksusproblem å ha så mange tunge og store reguleringssaker som vi har i Sortland. Det betyr at det er aktivitet og utvikling og det er bra, sier Bjørkmo.

Da vi i VOL ber henne oppsummere 2016 starter hun på den negative sida av vektskåla.

- Det som preget 2016 var jo langtidsplanen for Forsvaret. Det ble brukt mye tid og ressurser på å jobbe for å bevare Flystasjonen på Andøya og for Kystvakta. Vi kom jo ikke i mål med tanke på Andøy, men føler jobben som ble gjort ble gjort så godt som overhode mulig. Vi fikk levert inn den dokumentasjonen og gitt de innspillene som var mulig, sier Bjørkmo.

En stund så det særs mørkt ut for Sortland. Først kom trusselen med flytting av Kystvakta, så kom nyheten om at Vardia la ned på Sortland.

- Ei stund så det ut som vi skulle miste 160 arbeidsplasser i et jafs. Heldigvis klarte vi å forhindre det, men Vardia forsvant. Vi brukte mye tid og energi på å forsøke å finne løsninger for Vardia, men lyktes ikke med det. Det som er gledelig er at mange av de som mistet jobben har fått nye jobber, men det å miste Vardia på Sortland var et av de mørke kapitlene i 2016.

Et av de store samtaleemnene i 2016 var et gammelt jorde ved Strandskog. Her bygger Coop i disse dager et varehus. Det førte til problemer for de eksisterende næringsdrivende på nedsiden av Vesterålsgata i det såkalte NF10-området. Vegvesenet ville nemlig at deres adkomst skulle legges en annen plass enn det de har i dag. Dette har ført til en fastlåst situasjon mellom vegvesen, kommunen og de næringsdrivende. For hvem skal betale for den nye adkomsten? I tillegg har Coop sitt bygg blitt fastslått som storhandel. Med Biltema sin butikk på nordsiden av Sortlandsbrua på trappene er dermed de to storhandelkonseptene byplanen tillater frem til 2027 brukt opp. Dette har ført til sterke reaksjoner.

- Vi har brukt mye tid på situasjonen rundt Strandskogjordet. Vi har enda ikke kommet i mål der. Jeg har imidlertid tro på at vi kommer til å finne ei god løsning på sikt. Situasjonen viser imidlertid at konsekvensene ved å åpne for handel ved Strandskogjordet ikke var godt nok utredet i forkant, sier Bjørkmo og skylder på forrige posisjon.

- Det var byplanen som åpnet for dette området og den var ikke godt nok utredet. Jeg fikk den på bordet da jeg kom til makta og kunne lite gjøre for å endre den. Men alt det som er skjedd i etterkant viser at den ikke var god nok og derfor har vi nå gått inn for ei revidering, sier hun.

Men om en starter med det negative, kan det kun gå oppover. Bjørkmo mener det er nok av positivitet i Sortland.

- Holmøy-utbyggingen er jo en særdeles positiv sak med nytt kaianlegg og fasiliteter. Det er spennende med tanke på at fiskeri skal være den store satsingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt i tida fremover.

Bjørkmo ser også positivt på det som skjer med Vesteraalens.

- Vesteraalens er godt i gang med fabrikken sin og jeg er veldig spent på hva som skjer der videre. Det er mange spennende tanker som tenkes hos Vesteraalens og det lover godt foran fortsettelsen.

For sentrum av Sortland mener Bjørkmo byplanen må revideres.

- En må legge til rette for mer utbygging og der legger byplanen for store begrensninger i dag. Jeg tror det blir flere folk i sentrum gjennom flere utbygginger. Det er positivt og vil skape mer liv i sentrum på hverdager, helger og kvelder.

I tillegg håper hun at torget kan oppgraderes.

- Vi så hva som kan gjøres med små ressurser med dugnaden i sommer. Jeg håper og tror mer kan gjøres. I tillegg håper jeg vi får på plass ei større gjestehavn slik at vi kan få flere besøkende til Sortland også sjøveien.

2017 er også året Sortland feirer 20 år som by.

- Det må vi feire i juni. Kanskje får vi til å se på utviklingen i byen siden 1997. Det blir spennende sier hun.

- Personer fra Sortland har troa på seg selv

Bjørkmo har også merket seg enkeltpersoner fra Sortland som har markert seg i 2016. Halvar Ellingsen på Top Chef og med kokebok, Laila Lochert som vinner av Farmen, Svein Robert Vestå med årets ildsjel-nominasjon og Kjetil Paulsen med egen statue på torget og nasjonal oppmerksomhet.

- Det er kjempemorsomt å se sortlendinger som markerer seg. Jeg tror Sortland er en kommune som er med å utvikle mennesker til å tørre å vise seg frem. Jeg har selv nytt godt av det gjennom politikken. Vi ser vi har Grete Ellingsen i Regjeringen, en fylkesordfører som er fra Sortland og en filmskaper i Torfinn Iversen som markerer seg. I tillegg har vi Sivert Høyem som stadig markerer seg internasjonalt. Det viser at sortlendinger har noe å komme med og at vi er flinke til å bygge mennesker.

Skole

Den største debatten i 2017 tror Bjørkmo blir rundt skole og skolestruktur. I desember 2015 bestilte kommunestyret en rapport på skolestruktur. Den er enda ikke kommet på bordet.

- Det er beklagelig. Det at administrasjonen ikke har utarbeidet en rapport om skolestruktur er ikke godt nok. De foreslo i 2016 å legge ned et ungdomstrinn uten å ha et grunnlag. Det må vi har på plass før vi kan ta den debatten.

For debatten mener hun må tas i 2017.

- Regjeringen sier vi driver for lite effektivt i Sortland. Da må en se på løsninger. Skolestruktur er en stor del av det. Økonomi kan ikke være den eneste faktoren som betyr noe når en snakker skolestruktur, men det er en del av pakka. Derfor må vi få en skolestruktursak og en påfølgende debatt. Målsetningen må være en bedre skole for lærere og elever.

Bjørkmo er i alle fall sikker på at 2017 blir innholdsrikt.

- Det er nok av spennende ting å ta tak i. Nok av spennende saker. Derfor blir det nok ikke kjedelig i år heller. Jeg føler meg privilegert å være ordfører i Sortland og gleder meg til fortsettelsen i 2017.