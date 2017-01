Svein Robert Vestå vant Ildsjelprisen Svein Robert Vestå vant Ildsjelprisen på idrettsgallaen lørdag kveld.

- Årets ildsjel i idrettsnorge, Svein Robert Vestå fra Sortland, gratuleres med vel fortjent pris, sammen med alle ildsjeler som gjør norsk idrett til det den er: I verdensklassen, sier Noresjø i en e-post til VOL.

- Gratulerer og takk for innsatsen også i årene som kommer! Nordland fylkeskommune er stolt av dere og skal gjøre vårt for å legge til rette for innsatsen videre!

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjøe (KrF) uttaler videre at hun sier dette på vegne av fylkesrådet i Nordland.