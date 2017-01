Gir nytt liv til mat som er gått ut på dato

- Det er faktisk et veldig stort problem. Hver nordmann kaster til sammen 46 kilo mat i året. Totalt sett koster det like mye som 6000 biler av merket Ferrari, der hver av har en prislapp på to millioner kroner, sier Andrea Dahlmo Løkke, som er en av elevene som deltar i prosjektet.

Søkelys på matkonsum

Hovedintensjonen med prosjektet, eller Food for thought, er blant annet å rette søkelyset på mat og hvilket forhold ungdom har til mat, inkludert hvor mye matavfall nordmenn kaster årlig.

Prosjektet, som er i regi av studentorganisasjonen Erasmus, involverer også skoler i Hellas, Tyskland og Belgia.

- Dette skal bevisstgjøre elevene i forbindelse med konsumering av mat der vi har fått midler av EU til å gjennomføre det. Målet er å se på hvordan man kan forbruke mat på en mest mulig etisk og bærekraftig måte, sier lærer og koordinator for prosjektet, Neil Clarke.

Kjøleskap med mat

Elevenes eget tiltak for å utfordringen frem i lyset, er at de har plassert et kjøleskap ved inngangen til elevkantina. Det fylles med jevne mellomrom opp med mat slik at sultne elever kan forsyne seg etter behov.

- Poenget er at kjøleskapet skal fylles opp regelmessig slik at der hele tiden er mat. Rema 1000 på Stokmarknes har vært veldig samarbeidsvillige og hjelpsomme. Hver mandag henter jeg mat der. Det går mest i brød og frukt og grønt. Vi får kun lov å ta mat som har passert best før datoen, eller som utløper samme dag, understreker Clarke.

Fyller regelmessig

Maten som blir plassert i kjøleskapet skal være sunn. Noen begrensninger for hvor mye mat hver enkelt person kan forsyne seg med, finnes ikke.

- Så lenge vi fyller på kjøleskapet regelmessig er ikke det noe problem, sier Clarke.

- Vi oppfordrer de andre elevene til å ta med mat hjemmefra. Tilbakemeldingen vi har fått er bare positive. Og så hjelper det nok at kjøleskapet er såpass synlig, sier Rebekka Kaasen.

Var skeptiske

Elevene forteller at de var noe skeptiske til initiativet i begynnelsen og fryktet at ingen ville hente mat fra kjøleskapet.

- De gangene vi har fylt det med mat, har den forsvunnet raskt. Det er i alle fall tydelig at dette er populært, sier Vilde Fredriksen.

Marie Jenssen er en av elevene som synes tiltaket er udelt positivt.

- Det er et veldig godt tiltak, fordi man slipper å hive mat som fortsatt kan være til nytte. Hadde jeg bodd på hybel hadde jeg nok benyttet meg av det, sier hun.

To-årig prosjekt

Food for thought-prosjektet til elevene fra Sortland vgs, har pågått i ett år og blir først avsluttet neste år.

Prosjektet er toårig, med strenge regler.

- Det kreves at vi dokumenterer og kartlegger utviklingen i prosjektet og hva vi finner ut. Reglene er strenge, forteller Clarke.

Snart drar elevene til samarbeidsskolen i Tyskland for å utveksle erfaringer og ideer. I fjor besøkte en elevgruppe fra de ulike samarbeidsskolene Sortland vgs.

- Jeg gleder meg til å utveksle erfaringer og høre hva de andre elevene tenker om tema, sier Vilde Fredriksen og legger til at hun særlig har blitt bevisst på en faktor underveis.

- Selv har jeg i alle fall blitt mer bevisst på at jeg ikke skal kaste mat selv om den bare har gått ut på dato med et par dager, slår hun fast.