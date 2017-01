Dømt for ulovlig kjøring for åttende gang

En mann i 30-årene, bosatt i Sortland, er i Vesterålen tingrett dømt til 45 timer samfunnstraff for å ha kjørt bil uten førerkort. Mannen har ved tre tilfeller kjørt bil i Vesterålen, men har aldri hatt førerkort. I retten erkjente han forholdene.

Dømt syv ganger tidligere

Det er ikke første gangen mannen dømmes for ulovlig kjøring. Han er dømt for kjøring uten førerkort syv ganger tidligere, samt bøtelagt hele 11 ganger.

– Retten er av den oppfatning at det av allmennpreventive grunner som utgangspunkt skal reageres med ubetinget fengselsstraff i denne saken. Samfunnet kan ikke akseptere at personer gjentatte ganger velger å tilsidesette regler som er etablert for å ivareta trafikksikkerheten, heter det i domspapirene.

Ingen fengselsstraff

Retten valgte likevel å gå bort fra fengselsstraff, da mannen, som tidligere har sonet flere fengselsstraffer for andre forhold, har vist vilje til å holde seg borte fra kriminalitet - sett bort fra den ulovlige kjøringen.

– Videre legger retten til grunn at en ubetinget fengselsstraff vil kunne vanskeliggjøre tiltaltes muligheter for å få seg en jobb, og vil således ramme familien økonomisk, skriver retten.

I løpet av 120 dager må mannen derfor gjennomføre 45 timer samfunnstraff, samt betale sakskostnader for det offentlige på 2000 kroner. Han får også en sperrefrist for å ta førerkortet på seks måneder fra januar 2017.