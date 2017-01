Vil beskytte barn mot skarpe bordkanter

– Vi vet at mange foreldre har utfordringer med barn som stadig dunker hodet borti bordkanten. I den forbindelse tenkte vi at det må være marked for å lage slags beskyttelse, sier Olsen.

– Vi var litt usikre på hvordan vi skulle konstruere den, men fant etter hvert en god løsning, supplerer Skofsrud, og peker på beskyttelsen som er en slags gjennomsiktig og rundt plastikksak som man trer over og fester på bordkanten.

Bedre markedsføring

En bordbeskytter er derimot ingen ny oppfinnelse, siden den har vært på markedet en stund.

– Bordbeskyttere har eksistert en god stund og finnes på nettet. Utfordringen med de produktene er at de er veldig dårlig markedsført. Det er først og fremst der vi ønsker å sette inn støtet. Vi må gjøre folk oppmerksomme på at de finnes og at de er enkel å få tak i. Lykkes med det, kan produktet nå ut til en god del mennesker, tror Olsen.

Rosa beskytter

Elevbedriften har foreløpig utviklet tre forskjellige bordbeskyttere, der en av dem blant annet er rosa og myntet på jenter. Selve hovedproduktet, og den de tror det vil selges mest av, er blank og gjennomsiktig og på den måten mer diskret.

Mens de sto på stand i forbindelse med vintermessa, var det flere forbispaserende som kjøpte produktet.

– Vi har solgt en del, ja, og håper å selge enda mer, slår Skofsrud fast.

– Stor variasjon

På årets vintermesse deltok 17 ungdomsbedrifter fra de fem videregående skolene i regionen, fordelt på rundt 100 elever.

Ungdommene stemmer selv frem den beste bedriften, mens en jury kårer den beste mannlige og kvinnelige selgeren.

– Det er veldig stor variasjon i år. Vi har blant annet en snekkerbedrift som tar snekkeroppdrag, noe som er uvanlig i denne sammenheng, sier Lena Daren, som er prosjektleder for UB-parken.