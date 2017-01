Magi i mørket

Lørdag formiddag var andværing og regissør Katrine Strøm, Katma og Figurteateret i Nordland på plass i Kulturfabrikken for å vise vesterålingene den kritikerroste barneforestillingen Mørkemodig. Begge forestillingene var utsolgte, og i salen var det vel så mange forventningsfulle voksne som barn.

Allerede før stykket var i gang, kunne vi konstatere at dette ikke var en ordinær teaterforestilling. Sko, jakker, mobiler og andre gjenstander måtte legges igjen før vi fikk være med bak det mystiske sceneteppet. Journalist med kamera og notatblokk fikk ingen spesialbehandling, og måtte legge igjen arbeidsredskapene. Inspisient Maja Eline Larsen delte ut høretelefoner, og forklarte at en stemme skulle være med oss på reisen.

- E det en skummel stemme? lurte en gutt på.

- Nei, det e en veldig snill stemme, svarte Maja betryggende.

Kledd i gule, blå og grønne kapper fikk spente publikummere omsider være med inn i mørket.

Inn i mørket

Bak sceneteppet i Møysalen får vi møte Skyggen, usynlig, kun som en stemme på øret. En skygge som er redd for mørket, redd for den mørke skogen, og som så gjerne skulle vært litt mer mørkemodig. På andre siden av skogen bor bestemor. Vi får bli med Skyggen på reisen gjennom skogen, for mørket er kanskje ikke like skummelt når vi er flere sammen?

I grupper sendes vi i ulike retninger, får møte Mørkets Dronning, Sirkusdama og den mørkeredde haren. Vi svømmer og flyr, får utforske en miniatyrverden med forstørrelsesglass. Vi ligger på ryggen i et telt, hører på stemmen, mens regnet slår på teltduken.

Opplevelse

Det er ubetalelig å se blikkene til de aller minste, som lever seg inn i historia, som skvetter, vifter etter usynlige fluer og måper når våre venner tar opp kampen med et skummelt monster.

Scenografien er stemningsfull og vakker med små lyskilder og sirkustelt, danserne er dyktige, lydene, musikken, fortellerstemmen og historia er nydelig.

Det hele avsluttes med at alle danser, med en erkjennelse av at det også finnes mye fint i mørket. En magisk verden. Som du kun får tilgang til om du tør å oppsøke den. Kanskje er ikke mørket så skummelt likevel?

Mørkemodig bød på en utrolig fin teateropplevelse i Kulturfabrikken lørdag. Også for de store. Hatten av for regissør Katrine Strøm og gjengen bak.