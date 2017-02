Konkurransetilsynet vil stanse Nor Lines-oppkjøp

I november i fjor ble det kjent at eierne av stavangerbaserte Nor Lines hadde bestemt seg for å selge rederiet til Eimskip Norway, som har sitt største norske kontor på Sortland.

Nor Lines og Eimskip driver begge med transport av fisk.

Konkurransetilsynet sendte for kort tid siden et brev til Sortland Havn KF. Der ble havneselskapet pålagt å gi informasjon om begge selskap. Konkurransetilsynet skal blant annet sikre at det er tilstrekkelig konkurranse i alle sektorer i Norge.

Frykter redusert konkurranse

Mandag ettermiddag har Konkurransetilsynet behandlet saken, og tilsynet mener at en fusjon mellom selskapene gir for liten konkurranse, og det går dermed mot at fusjonen blir nektet gjennomført.

– Vi frykter redusert konkurranse i markedet. Vi mener Eimskip og Nor Lines er nære konkurrenter, og at et oppkjøp vil føre til økte priser eller redusert kvalitet, sier prosjektleder Hanne Falkanger i Konkurransetilsynet.

Kan fortsatt bli en realitet

Tilsynet har imidlertid kun sendt ut varsel om at de vurderer å stanse oppkjøpet, og mandagens vedtak er derfor ikke endelig.

– Vi har plikt til å sende et varsel til partene før vi gjør vedtak. Vi har i dag sendt ut et begrunnet forslag til Eimskip og Nor Lines, og de har nå 15 dagers frist på seg til å komme med sitt syn på saken. Etter at denne fristen har gått ut, har vi i Konkurransetilsynet nye 15 dager til å vurdere merknadene som er kommet inn, før vi gjør et endelig vedtak om hvorvidt oppkjøpet skal stoppes eller ikke, sier Falkanger.