Holmøy er unntaket på topplisten

I fjor fisket rederiets tre trålere for 404 millioner kroner. Selskapet kontrollerer båtene «Prestfjord» (150 millioner kroner), «Sundrøy» (140 millioner kroner), «Holmøy» (114 millioner kroner). «Andenesfisk I», som ble overtatt mot slutten av fjoråret, er ikke tatt med på listen for 2016. Dette selskapet fisket for 114 millioner kroner i fjor. I 2017 vil Holmøy kunne klatre helt opp på andreplass på listen over de største fiskebåtrederiene i Norge. Sortlandsrederiet er det største norske rederiet som har nordnorske eiere.

Største

Havfisk AS var i fjor Norges største fiskebåtrederi. Selskapet hadde en brutto fangstverdi på 1,3 milliarder kroner, nær 200 millioner kroner mer enn i 2015. Havfisk er kontrollert av sjømatselskapet Lerøy, som igjen er kontrollert av Austevoll Seafood. Dette selskapet er dominert av familien Møgster.

Nergård Havfiske var i fjor nest størst med en fangstverdi på 524 millioner kroner. Også Nergård er dominert av eiere som ikke kommer fra landsdelen. Vestlandskapital og islandske redere kontrollerer selskapet.

Få nordlendinger

Det er få nordnorske rederier på bladets liste over de 35 største fiskebåtrederiene i Norge i fjor, men ytterligere ett vesterålsrederi har fått plass på den eksklusive listen. Det er Lødingen-rederiet Ytterstad. I fjor fisket selskapets båter for 132 millioner kroner. Ellers er det tynt med nordlendinger på lista.

Arctic Swan (nummer 14) er registrert i Alta, men eies av vestnorske redere. Dahl Fiskeri i Bodø (nummer 21) er lokalt eid. Hermes (nummer 25 på listen) er fra Sør-Tverrfjord og har lokale eiere. Dønna Havfiske (nummer 28) og Sørheim Holding (nummer 29) er begge fra Nordland og har lokale eiere.

Vestlandet dominerer

26 av de 35 rederiene på bladets liste er registrert sør for Nord-Norge. Hovedvekten av eierne har adresse i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Av de de ni selskapene som er registrert i Nord-Norge har tre selskap eiere som ikke er fra landsdelen.