Vil ha rundkjøring ved Strandskogjordet

Kommunen har lenge jobbet mot fylkeskommunen og Statens vegvesen for å finne en løsning for veikrysset ved Strandskogjordet. Nå mener de at ei rundkjøring er den beste løsningen.