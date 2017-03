- Vindmøllene dekker 7.400 husstander. Det sier noe om viktigheten

Freiberg er, sammen med en rekke representanter fra Fortum, Nordkraft og Vesterålskraft, på plass på Sortland for å markere byggestarten i Ånstadblåheia.

- For Sortland er dette viktig som næringsaktivitet. Det trengs folk både i bygge- og vedlikeholdsprosessen, sier Freiberg til VOL.

Krafta fra vindturbinene i Ånstadblåheia skal dekke 7.400 husstander.

Nærmer seg oppstart av prosjekt på Ånstadblåheia: Starter byggingen av vindmøllepark om én måned Det opplyser selskapet få dager før folkemøte om saken.

- For Norge som nasjon betyr dette en balanse i våre energikilder. Vindkraft er viktig sammen med vannkraft. Når det ikke blåser, kan vi åpne lukene på vanndammene. Når det blåser, kan vannkrafta spares på, akkurat som i et batteri, sier Freiberg.

Starter opp arbeidet i neste uke De første maskinene vil være på plass for utbygging av vindkraftverket i Ånstadblåheia allerede 6. mars.

Vindkraftutbygging er ofte omstridt. Også i denne saken har mange protestert mot utbygginga, og frykter ødeleggelse av naturområder.

- Dette er nøye vurdert i konsesjonsbehandlingen. Her er det vurdert at fordelene er større enn ulempene. Vindmøller er bare et bevis på at det bor folk her, sier statssekretæren.