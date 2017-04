– Noe av det som kjennetegner Kystvakta er at de hele tiden har klart å forbedre og fornye seg, selv om de har hatt utfordringer, sa Søreide i sin tale til den dekorative forsamlingen i Kulturfabrikken.

Forsvarsministeren trakk paralleller mellom 40-års jubilanten og en vanlig 40-åring i det norske samfunnet.

– Det er vanskelig å beskrive personlighet, men gjennom 40-års virke har Kystvakta utvikla seg til en god person. Når folk langs kysten tenker på Kystvakta, tenker de på noe stabilt og godt. De utøver sine oppgaver på havet, som er utarbeidet gjennom 40 år, med stor kompetanse. Jeg synes at Kystvakta holder seg fantastisk godt, sier hun.

– Flinke til å være til stede

Forsvarsministeren pekte på flere styrker ved Kystvakta, og lovpriste dem blant annet for sin evne til å være synlige på en positiv måte.

– Kystvakta er flinke til å være til stede og kombinerer dette med god vurdering og god forståelse av de lovene og reglene som skal håndheves. Uavhengig om man møter den indre Kystvakta på Sørlandet, eller Kystvakta ved Hopen, møter man den samme proffesjonalilteten og regeltolkningene. Kystvakta har et stort spenn i oppgavene de utfører og kan bidra med mye, noe vi ser hver eneste dag. Vi er avhengig av en kystvakt som har personlighet og vet å finne gode løsninger på de problemene som dukker opp, sier hun.

For to år siden verserte spekulasjoner om at Kystvakt-basen på Sortland kunne bli nedlagt. Ifølge Eriksen ble det tidlig bestemt at så ikke skulle skje. Hun mener at Kystvakta på Sortland er en viktig aktør på flere områder.

– Det bli tidlig bestemt at kystvaktbasen på Sortland skulle bestå. Kystvakta har en sterk posisjon på Sortland. Det er mye og viktig kompetanse her som er skapt gjennom 40 år. Miljø og kompetanse er viktig og en av grunnene til at basen lever videre, sier hun.

Søreide tror Kystvakta vil bli like viktig i fremtiden og peker på at slik verden har utviklet seg, vil Kystvakta spille en svært avgjørende rolle i utøvelsen av norsk utenrikspolitikk, sa hun.