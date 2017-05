Mediene i Vesterålen samarbeider for første gang

Mandag 19. juni fyller Sortland 20 år som by, men hele uka før blir det jubileumsfest.

Byfestuka er et samarbeid mellom kommunen, næringslivet, kulturlivet og frivillige organisasjoner, som i felles har satt opp et program for uka. Nå har også mediebedriftene slått seg med på laget.

– Lett å si ja

– Vi i jubileumskomiteen kom på ideen om å spørre mediene om i samarbeid å lage et magasin. Vi mente det ville være veldig rettferdig overfor mediene, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo på en pressekonferanse med de tre vesterålske mediebedriftene.

Formannskapet bevilget i sist møte 75.000 kroner fra kommunens næringsfond til magasinet.

– Det ble korte tidsfrister, men vi fikk det opp på sakslista. Jeg er glad for at formannskapet tok det på strak arm, slik at vi får magasinet ut til jubileet, sier ordfører Bjørkmo.

Vil inspirere andre bransjer

Det er Kristina R. Johnsen fra Yderst som skal ha det redaksjonelle ansvaret for magasinet, som får navnet I lag.

– Alle redaksjonene har travle dager og sitt produkt å ta hånd om, og vi er fortsatt konkurrenter. Men det var enkelt for oss i Yderst å si ja til dette prosjektet, et unikt samarbeid som også kan inspirere andre bransjer til å gjøre det samme, sier Johnsen.

Hun sammenligner forholdet mellom mediebrediftene med fotballknivingen mellom Bodø/Glimt og TIL.

– Tradisjonelt sett er vi store konkurrenter som pusher hverandre fremover. Men jeg kjenner det er greit å legge «fiendskapet» til side og samarbeide om å sette Vesterålen ytterligere på kartet.

Annonsesjef Ken Rune Hansen i VOL er enig.

– Vi ser tidligere at samarbeid mellom konkurrenter er blitt en stor suksess, som gjennom Blåbymessa, der bilbransjen har samlet seg om et felles prosjekt. Vi har også sett hvor stor kraft vi kan skape om vesterålingene står sammen. Sortland ville ikke ha fått VG-lista om det kun var sortlendinger som mobiliserte, sier han.

Mer historiske annonser

Markedskonulent Rino Klaussen i Bladet Vesterålen forteller at de ønsker at annonsene skal bli mer spennende og ha lengre holdbarhet enn i den daglige avisutgaven.

– Vi ønsker at annonsene blir godt lesestoff, med et historisk perspektiv, slik at de kan vare lenge. Vi oppfordrer bedriftene til å se i arkivet og finne frem gamle bilder som kan brukes i magasinet, sier han.

Krangler ikke

Johnsen sier magasinet redaksjonelt sett vil få en ung profil.

– Det blir noen kjente fjes i form av portretter, også vil vi ta for oss både fortiden og fremtiden til regionen.

Og hvordan går samarbeidet mellom de store mediekonkurrentene så langt?

– Det var uvant å sitte sammen i et møte for første gang, men vi krangler ikke. Vi har funnet en trivelig tone, og vi har det veldig artig sammen, sier Johnsen.

Planen er å distribuere I lag i hele Vesterålen, samt i Lofoten og Harstad-regionen.

– Vi ønsker å lage et magasin som kan brukes av politikere og reiselivet til å promotere Vesterålen også etter jubileet, sier annonsesjef Martin Meisterlin i VOL.