Clas Ohlson åpner i mars

Som VOL skrev i april lå det an til at Clas Ohlson skulle inn i en kommende andre etasje i Sortland Senter, og at en avklaring ville komme i mai.

Onsdag bekrefter Clas Ohlson i en pressemelding at de etablerer seg på Sortland, og at de vil åpne ny butikk i mars 2018. Den nye butikken i Sortland Senter får et areal på 900 kvadatmeter.

Nye Sortland Senter – Får svar om Clas Ohlson i mai – Vi får en endelig bekreftelse om Clas Ohlson i mai, sier Jan-Eirik Johnsen i Sortland senter.

Regionsjef i kjeden, Cato Lyshaug, sier at Sortland har stått på ønskelista lenge.

– Vi har fulgt med og ønsket oss til Sortland over lenger tid, og nå fikk vi tilgang til lokaler som passer oss godt. Vi har allerede mange nettkunder fra Sortland og vi har fått mange henvendelser fra kunder som ønsker at vi etablerer oss. Det er en spennende og viktig etablering for oss, sier Lyshaug i pressemeldingen.

Butikken på Sortland blir kjedens 86. i Norge.