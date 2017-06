Revyer fra hele regionen samles for å få folk til å le

I forbindelse med at Sortland denne uka feirer sine 20 år som by, arrangeres Det store revyslaget på Kulturfabrikken, stiller Kleivarevyen, Neshallrevyen, U. L Nybrott, og Andøyguttrevyen med sine fremste revynummer.

Dugnadsengasjement

Ikke bare er det veldig mange revyer i Vesterålen, men av en eller annen grunn er de av så høy kvalitet at de blir lagt merke til langt utover regionens grenser. Hva er det som har gjort at vesterålingene er så morsomme og flinke til å formidle det? Steinar Henriksen i Kleivarevyen mener at Vesterålinger er engasjerte av natur, og flinke å få med andre flinke folk. For dem var det et brennende engasjement for Kleiva bygdehus som inspirerte til revy.

– For å i det hele tatt klare å holde bygdehuset i drift, ble bygdas lag og foreninger enige om å gå sammen om å arrangere noe som redda huset i 2001. «Vinter-Kleiva» ble svaret og gjennomføres årlig en dag i mars, med diverse aktiviteter på formiddagen, og på kvelden er revy og en heidundrende fest, sier Henriksen.

Demokratisk revy

Neshallrevyen har store planer om å kuppe Det store revyslaget. Det formelig koker av revyglede i hele Hadsel når Neshallrevyen står for tur. Kanskje er det akkurat det som gjør revyen til den suksessen den er, fordi hele kommunen har eierskap til revyen. Tross alt har alle en kjenning som har bidratt til skriveprosessen, som har bygd kulisser, sminka skuespillerne eller bidratt på scenen.

– Vi er en veldig demokratisk revy med mange involverte, og det er slik vi ønsker å arbeide. Det gir Neshallrevyen et unikt utgangspunkt, sier Torinn Nilssen.

De går fra å være naboer, kjenninger og venner til å bli en tett revyfamilie som gir alt for at naboene skal flire seg skakk i hjel. En feiring av det å være hadselværing, og ikke minst det å stå like støtt i finvær som uvær.

– Når vi står i Neshallen foran 700 mennesker hver mars, så er det en fest og et høydepunkt. I tillegg så er hver eneste øving med revyfamilien et stort høydepunkt i seg selv i hverdagen, forteller Nilssen.

Aktuell tematikk

Andøyguttrevyen ble spilt for første gang i 1979, for å feire at lysløypa i bygda sto ferdig. Denne ble bygd på dugnad. Siden den gang er det laget 30 revyer og den blir laget og spilt til inntekt for idrettslaget.

Andøyguttrevyens innslag på Det store revyslaget er en aktuell vise om nedleggelse av Andøya flystasjon og det talljukset kommunen har vært vitne til her.

– Dette er en sak som har engasjert hele lokalsamfunnet. Vi har også lagd en rykende fersk sketsj om kommunesammenslåingen, sier gjengen i revyen.

Født til rollen

UL Nybrott fra Alsvåg er en av Norges eldste revyer, og feirer sitt 80-årsjubileum i år. Å spille i revyen UL Nybrott er nesten som å bli født inn i kongefamilie. Det er ikke bare forventet at du som Alsvågværing skal spille, men at alle dine arvinger er klar for å ta sin plikt når de er gamle nok.

På tross av høy alder, er dette fremdeles en fresk sak av en revy.

– Nyttårsrevyen i Alsvåg har i over 80 år blitt en institusjon som folk gleder seg til og forventer skal føres opp. Videre er det jo slik at «det har jo ikkje akkurat alltid fløtte over me telbud her i høgge!», sier Tor-Martin Karlsen fra UL Nybrott.

På spørsmål om hvorfor Vesterålen utmerker seg, mener Karlsen at dette handler om at vesterålinger er veldig opptatt av å styrke sin lokale identitet til bygdene sine. Det har skapt et sterkt revymiljø, og ikke minst en del folk som har fortsatt å jobbe i den retninga. Et bevis på det er jo selveste revygeneralen på Det store revyslaget, Marianne Meløy.

– Marianne er jo vår sambygding, revykollega, inspirator og kraftsenter. Marianne og hennes familie har vært viktige bidragsytere til Nybrottsrevyen, både som forfattere og skuespillere. Marianne er vår største «proffspiller» som vi alle ser opp til, sier Karlsen med et stort glis.

Lokal general

Regissør, skuespiller og radiokåsør Marianne Meløy er nemlig revygeneral for Det store revyslaget. Meløy vekket til live musikkuniverset til vesterålsbandet Zoo i form av en musikal. Resultatet ble tre fulle hus, stående og langvarig applaus i Øksnes og Bø.

Nilssen fra Neshallrevyen tror at Det store revyslaget vil bli legendarisk for regionen.

– Vi i Vesterålen er gode på å ikke ta oss selv så høytidelige, men vi kan bli flinkere å gi litt faen alle sammen. På Det store revyslaget får man se det beste av det som er av kortreist underholdning i Vesterålen. Alt av det saftigste samla på et fat, sier hun og gliser.