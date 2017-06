«I’m walking on sunshine oouuh ouuh»

Sortland 20-årsjubileum som by har blitt feiret med et rikholdig program i flere dager, og lørdag kveld ble byfesten avsluttet med utekonsert ved Kulturfabrikken. Katrina Leskanich var kveldens trekkplaster, og hadde byttet ut «the Waves» med en gjeng dyktige vesterålsmusikere.

Med seg i bandet hadde hun nemlig noen av de dyktigste vi har i Øystein Lunde Ingvaldsen, Håkon Kristiansen, Lasse Uppman, Torgeir Steinsland, Anniken Høve og Kjetil Andreassen.

– Vi synes det var veldig flott å spille med Katrina. Hun har både knallfine låter og har publikumstekke, og da blir det fest. Ellers skulle vi ønske det var mer publikum, sier soloartist Torgeir Steinsland.

Lite folk

Værgudene brydde seg lite om at dama bak en av de virkelig store sommerhitene sto på scenen, og skodda lå tykt over landskapet. Det bidro kanskje til at det store oppmøtet uteble. Da konserten startet var det både regn og lite folk, men vesterålingene som var på plass sviktet ikke, og sørget for dans og sang uansett forhold.

Stemninga var selvfølgelig særlig god da Katrina og bandet spilte «Walking on sunshine» og «Love Shine a light», som hun vant Eurovision song contest med i 1997.

Stemning med lokale helter

Det var ikke bare Katrina som opptrådte lørdag kveld. Det gjorde også artister som Lasse Uppmann, Anniken Høve, Torgeir Steinsland og amerikanske Rich Dooley. I tillegg danset Lukas Ivarrud fra Norske Talenter, som har besteforeldre i Vesterålen.

Selv om kveldens trekkplaster var Katrina, skapte de lokale artistene vel så mye stemning. Av de lokale var Anniken Høve en favoritt.

Se video og bildegalleri fra festen over.