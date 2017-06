Stanser ikke driften på Kringelen

Her var masseuttaket på Kringelen ett av temaene.

Sametinget har nemlig kommet med en innsigelse mot dispensasjonen til uttaket, som de mener berører vinterbeite og trekklei for Vestre Hinnøy og Kanstadfjord reinbeitedisrikt.

Det har ellers ikke vært noen innsigelser mot masseuttaket på Kringelen.

Ville ha øyeblikkelig stans

I innstillingen til vedtak i formannskapet tok rådmannen innsigelsen fra Sametinget til følge og fremmet et forslag som innebærer at det ikke vil være grunnlag for ei fremtidig lønnsom drift ved masseuttaket.

Rådmannen foreslo at søknaden om midlertidig dispensasjon fra plankrav avslås, og at det gis pålegg om øyeblikkelig stans av driften ved masseuttaket.

– Ikke opp til oss å vurdere gyldigheten

I torsdagens formannskapsmøte ønsket rådmann Randi Gregersen å starte med en redegjørelse av saken ved saksbehandler Rune Kvannli i Sortland kommune.

Spørsmålet var blant annet om administrasjonen i det hele tatt skal vurdere om sektormyndigheter har adgang til fremme innsigelser.

– Kommunen bær være tilbakeholden med å så tvil rundt sektormyndigheters kompetanse. Ved behandling av plansaker med innsigelse bør administrasjonen konsentrere seg om det materielle innholdet i innsigelsen, sa Kvannli.

– Det er ikke opp til oss å vurdere om en innsigelse er gyldig, sa han.

Ingen nye opplysninger

– Jeg ser ingen grunn til å dra administrasjonens fagkompetanse i tvil i denne saken, sa varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp).

Både opposisjonen og posisjonen vil imidlertid fortsatt gi dispensasjon.

– Vi er helt klar på at vi ikke ser noen nye opplysninger siden et enstemmig formannskap vedtok dispensasjon, sa Silvia Ovik (Høyre).

Rødt fremmet sist forslag til at kun området som allerede var i drift skulle gis dispensasjon.

– Vi var egentlig nærmere å gi en avvisning enn å gi en dispensasjon da, sa Christoffer Ellingsen.

Rødt ønsket nå ikke å gi dispensasjon lenger og var det eneste partiet som stemte for rådmannens innstilling. Dermed blir det videre drift av Kringelen masseuttak, med åtte av ni stemmer i formannskapet.

– Sitt på det tørre

Oddmund Enoksen i Sortland SV har tidligere uttalt at om arealplanen vedtas, og innsigelsen fra Sametinget legges til side, har Sortland kommune alt på det tørre. Da vil saken til syvende og sist havne på departementsnivå som klagesak.

Endelig behandling av arealplanen kommer i det første kommunestyret etter sommerferien.