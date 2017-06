Det var klokken 05:32 politiet kom med melding om ruskjøring på Sortland. Politiet fikk et tips om at en ung kvinne kjørte i beruset tilstand. Da politiet kom til stedet, var bilen hennes varm. Politiet tok kvinnen med til legevakt for blodprøve. Kvinnen er nå anmeldt for ruskjøring.