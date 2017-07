Se den nyeste musikkvideoen til Nordlands Pøbel

Sortland

Joakim Hansen, kjent som Nordlands pøbel, slapp denne uka musikkvideoen til sin nye låt «Rambo».

Sjøsjuk Raprock

Hansen skriver i en pressemelding at enda en ny side av «Pøbelen» kommer frem i musikkvideoen, over et landskap av harde og mørke dubsteporienterte beats.

– Videoen er oppfølgeren til «Skjettne lille tøs», som kom ut på Youtube for noen år tilbake, og som ble definert som «feskar-råkk parra gængster-ræpp». Mens «Rambo» og låtene som hører til kan vel heller kalles «sjøsjuk raprock».

Releaseturné

14. og 15. juli kjører Hansen en releaseturné i Vesterålen i forbindelse med musikkvideoen.

Fredag 14. juli spiller han på Blablafestivalen, og senere på kvelden Blå Bar. Lørdagen går turen til Havnehuset på Dverberg for å feire slippet der.

Kjører full fiskerstil

På turneen lover Hansen kulisser som fiskekasser og garn, musikalske verktøyene akustisk gitar med effekter og fengende beats.

– Iført mitt faste kostyme, oljebukse og bar overkropp, er dette showet ingen vil gå glipp av i sommer. Slagordet er enda «skjettne tæksta- mordi bi å dræp mæ». Den humoristiske fremstillingen kombinert med masse sjarm og en herlig uhøytidelighet gjør showet til noe de fleste kan både le av og kjenne seg igjen, lover han.