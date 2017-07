Lader opp med treningsleir i Ungarn

Sortland

– Vi er fornøyd om vi kommer til A-sluttspillet. Alt annet tar vi som en bonus. Dessuten kan det også være en del tilfeldigheter som spiller inn i en slik turnering, sier trener Lars Fagerlirøen.

Overkommelig motstand

Han og resten av troppen er spent foran Norway cup-debuten om en ukes tid. I første omgang møter de Høybråten 2, Hødd 2 og Malvik. I utgangspunktet skal dette være lag Varg kan og bør hamle opp med.

– Det bør være overkommelig motstand, samtidig vet man ikke om de stiller med første eller andrelaget, selv om det står andrelaget på papiret, sier han.

Tøft fysisk

Varg er blant annet kjent for å spille teknisk og rask fotball. Fagerlirøen håper at de også kan gjøre det under Norway cup. En av utfordringene tror han blir fysikken.

– Vi kan spille bra mot de beste lagene, men har utfordring med fysikken når vi møter store og kraftige spillere, sier han.

Treningsleir

Det unge Varg-laget har hatt en hektisk vårsesong med spill i 5.divisjon, i tillegg til at de har deltatt på flere turneringer. Dette førte til flere slitne fotballbein. I den forbindelse gav treneren spillerne tre uker fri for at de skulle lade batteriene og restituere seg best mulig. Nå starter hardkjøret igjen og neste uke er det duket for treningsleir i Ungarn.

– Dette er noe vi har planlagt i lang tid og vi har gjennomført mange dugnadstimer for å realisere det. Planen er at vi skal trene godt under oppholdet i Ungarn, i tillegg til at vi skal spille en kamp mot det ungarske laget Haladás Szombathely. Det er et godt guttelag som kommer til å gi oss god, internasjonal matching, presiserer Fagerlirøen.

Felleskap og moro

Varg reiser nedover til Oslo med en tropp på 18 spillere og seks lagledere/trenere.

– Og så håper vi selvsagt på en solid heiagjeng. Er det noen med sortlandstilknytning i osloområdet håper vi at de vil komme og heie på oss, oppfordrer treneren.

Men det er ikke bare fotball som står på menyen til Varg-gjengen. Fellesskap og sosial moro er også viktige ingredienser.

– De fire siste årene har vi vært med på Gothia Cup. Spillerne synes at det har vært stort. Nå vil de få være med på noe enda større. Det gleder de seg til, slår Fagerlirøen fast.