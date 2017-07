Stenger idrettsparken i tre uker

Sortland

VOL har tidligere skrevet at Sortland Idrettspark har hatt et sårt behov for rehabilitering. Nordland fylkeskommune har gått inn med 840.000 kroner til formålet, og nå er man klare til å gå i gang med arbeidet.

Sortland kommune melder at idrettsparken vil være stengt i tre uker fremover, dette gjelder både gressbanen og løpebanen.

Banen skal blant annet dyprenses og det skal legges nytt toppdekke.