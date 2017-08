Selger Sigurd Pedersen AS og flere eiendommer i sentrum

Sortland

Sigurd Pedersen AS på Sortland er blant de eldste i gamet i Nord-Norge. Nå skal bilselskapet selges. Det skriver blv.no . Eierne Svein og Stein Pedersen har bestemt seg for å selge alle sine virksomheter på Sortland.

– Vi er to aksjonærer på henholdsvis 75 og 65 år, og livssituasjonen har endret seg, sier Svein Pedersen om salget til blv.no.

De er nå i en prosess for å få verdsatt selskapene, og Pedersen sier interessenter allerede har meldt seg. Det er ikke avgjort om selskapene vil bli solgt hver for seg eller samlet.

Sigurd Pedersen AS omsatte i fjor for 85 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på 1,1 millioner kroner.

De to eier også et eiendomsselskap som ifølge blv.no består av Kvartal 15 i sentrum, som tidligere huset kjøpesenteret Galleriet, det gamle postbygget i Strandgata 16 og flere ubebygde tomter i sentrum – i tillegg til bilforretningen på Natland sør for Sortland.