Skal løpe i timesvis til inntekt for Kreftforeningen

Sortland

En av bedriftene som har tatt initiativ er Calanus Helse.

– Vesterålen er kjent som et vandremekka og det er nok ikke få kilometer vesterålinger går langs våre mange turstier. Hvorfor ikke bruke den gåturen på noe så fint om å samle inn penger til Kreftforeningen, sier daglig leder Henrik Rødsand i Calanus i en pressemelding.

Tilgjengelig tredemølle

På kjøpesenteret Skibsgården vil det stå en tredemølle tilgjengelig fra mandag til fredag i fæsterålsuka. Alle i Vesterålen oppfordres til å gå eller løpe på tredemølla, dokumentere antall km og legge det i eventet «Vi løper igang Fæsterålen» og donere 20 kroner per kilometer via Spleis.

– Om du ikke kan komme deg til tredemølla, kan man også dokumentere fjell eller løpeturen via en treningsapp og legge det i facebookeventet vårt når du har donert. Det viktigste er at hele Vesterålen er i bevegelse for å samle inn pengene, sier daglig leder i Nettrakett, Line Suhr Johansen.

Ultraløper på Fæsterålen

På lørdag 26. august vil tredemølla bli flyttet over til festivalområdet, hvor ultraløper Marius Jørgensen skal løpe gjennom hele festivaldagen og natta.

Bedrifter fra hele Vesterålen kan nå melde seg for å være med på kappløpet ved å donere 50,- per kilometer han klarer å legge bak seg.

– Jeg skal gi jernet og håper flest mulig bedrifter melder seg og donerer penger til Kreftforeningen, sier Jørgensen.

Festivalpublikummet vil bli oppdatert underveis hvordan Jørgensen ligger an på storskjermen inne på festivalområdet.

– Ingen av oss er A4

Prosjektleder Henriette Gjebrea i Deadline Event håper mange vesterålinger benytter anledningen til å støtte Kreftforeningen i neste uke, i tillegg til å få seg litt trim.

– Målet vårt er å samle inn 100.000 kroner. Vesterålinger er flinke til å mobilisere, så vi tror dette blir bra. Fæsterålen er ikke en A4-festival. Vi liker å finne på morsomme ting, og derfor arrangerer vi heller ikke en ordinær innsamling, smiler hun.

– Calanus er heller ikke en A4-bedrift, og vi synes det er gøy å få være med på dette. Nå håper vi at mange andre bedrifter også blir med oss på dette. Hittil har det bare vært ja å få, legger daglig leder Rødsand til.

De understreker at det ikke er så farlig hvor langt folk vil springe. Det viktigste er at de donerer penger til et godt formål.