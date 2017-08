– Antall besøkende var over all forventning

Sortland

Sist helg ble Landbruk i nordavind arrangert på Kleiva i Sortland.

Det er bondelagene i Vesterålen som står bak det store arrangementet.

2.100 besøkende

Totalt kom det 2.100 besøkende i løpet av helga, opplyser John Arne Nyland i styret til landbruksmessa.

– Vi hadde et fantastisk besøk på lørdag, da nesten 1.700 personer kom til Kleiva. Det var langt flere enn vi hadde forventet. For alle dem som arbeidet i kiosken og kafeen, var det en tøff dag, der de virkelig fikk kjørt seg. All ære til dem, de var slitne da kvelden kom, sier Nyland.

– De besøkende var i hovedsak fra Vesterålen, men det kom folk fra hele Nord-Norge, spesielt en god del bønder, legger han til.

– Bremnes høydepunktet

På søndagen kom det i overkant av 400 besøkende i det gufne været.

– Vi var egentlig fornøyd med besøkstallet på søndagen også, tatt i betraktning været, med stiv kuling og regn. Denne dagen levde vi virkelig opp til navnet «Landbruk i nordavind», ler Nyland.

– Så alt i alt ble det en suksess?

– Ja, jeg synes det. Høydepunktet var konserten med Lars Bremnes lørdag kveld og den påfølgende festen. En fantastisk flott kveld. Og gjennom hele helga fikk vi vist frem hva landbruket i distriktet står for.

Rundt 200 frivillige

Landbruksskolen på Kleiva åpnet også dørene for å presentere hva skolen kan tilby av utdanning og fasiliteter.

Hele landbruksmessa ble gjort på dugnad, og rundt 200 frivillige bistod for at messa skulle bli en realitet, og cirka 50 utstillere fra hele landet solgte alt fra landbruksmaskiner til lokalprodusert mat.

I tillegg ble det arrangert åpen gård, der barna kunne komme og hilse på dyrene.

– Messa var svært populær blant ungene også. Vi har vi fått gode tilbakemeldinger fra mange foreldre. Vi hadde blant annet et samarbeid med treskjærere og en åpen smie, så det var nok av aktiviteter for ungene også, sier Nyland.

Tror på ny messe i 2020

Før helgens arrangement hadde ikke messa blitt arrangert siden 2014. Planen er nemlig at messa skal arrangeres hvert tredje år.

– Blir det ny messe på Kleiva i 2020?

– Det er intensjonen. Vi regner sterkt med at det blir det, konkluderer John Arne Nyland.