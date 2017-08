Viderefører populært tilbud for unge musikere

Sortland

Musikkinteresserte unge får også i år et eget tilbud om å treffe andre med samme interesse samtidig som de fordyper seg i musikken.

– Må ha stor musikkinteresse

Fordypningstilbudet er rettet mot unge mellom 12 og 15 år som har spilt eller sunget en stund, og som kjenner at de vil ha nye utfordringer.

– Mange av de som søker, er elever i Kulturskolen. Men det er ikke noe krav, sier avdelingsleder Helene Gihle Hilde på musikklinja ved Sortland videregående skole.

– Det viktigste er at de som søker, har stor interesse for musikk, og at de har lyst til å lære mer.

Vil ha variert gruppe

De som søker, må melde seg på med et hovedinstrument.

– Vi ønsker å ha ei variert gruppe med et mangfold av instrumenter. Da får vi til spennende inndelinger i samspillsgrupper. Vi oppfordrer også de som spiller i korps eller band om å søke, sier Gihle Hilde.

Tilbudet går over to dagssamlinger på høsten og to på våren, og elevene kommer fra hele Vesterålen.

På samlingene skal de innom både enetimer på sitt instrument, musikkteori, musikkhistorie og samspill. Siste samling avsluttes med konsert i Møysalen på Kulturfabrikken på Sortland.

– Luksusproblem for oss

Søknadsfristen er 9. september, og det er plass til 16 deltakere. I fjor var det venteliste.

– Det er et luksusproblem for oss. Vi tar det som et tegn på at dette er noe som trengs i regionen, og som det er viktig å i fortsette med, sier MUSAM-koordinator Randi Lervik.