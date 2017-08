To brannalarmer utløst - Politiet etterforsker saken

Sortland

Ved Sortland ungdomsskole ble det i dag ved to tilfeller utløst brannalarmer.

Etter det VOL forstår var det ene tilfellet utløst av en e-sigarett, mens tilfelle to kom da det ble satt fyr på søppel i en avfallsbøtte.

Dette bekreftes av brannsjef i Sortland Ståle Rasmussen.

– Vi kan bekrefte at det har vært to tilfeller av brannalarm og evakuering på Sortland ungdomsskole i dag. Tilfelle to skjedde i Sortland idrettshall, sier Rasmussen.

Hendelsene skjedde med en times mellomrom. Først ble alarmen utløst av en e-sigarett og omlag en time etter hadde noen satt fyr på ei avfallsbøtte på et toalett.

«Varsling og evakuering har fungert»

VOL har forsøkt å komme i kontakt med rektor ved Sortland ungdomsskole i dag, Vidar Halvorsen, uten hell.

I ei melding til foreldre, skriver han imidlertid at det har vært to tilfeller av evakuering ved skolen i dag, men at «Varsling og evakuering har fungert slik at elevene har ikke vært utsatt for direkte fare.».

Politiet ser imidlertid alvorlig på hendelsen og etterforsker saken.

I etterkant av tilfelle nummer to, ble elevene på skolen samlet og advart mot å sette i gang brannalarmer unødvendig og det skal også ha blitt utført utspørring av enkeltindivider.

– Binder opp beredskap unødig

Brannsjef Ståle Rasmussen sier at slike tilfeller er noe det ser på som alvorlig.

– Når en setter i gang brannalarmer unødig, setter man i sving alle nødetatene. Når dette er en unødig alarm, så binder man opp ressurser unødig og det kan være alvorlig i seg selv, sier han.