Andøya flystasjon skapte temperatur

Sortland

Stein Håkon Eilertsen, leder av Norsk Offisersforbunds avdeling på Andøya, hadde i går et innlegg på VOL der han spør hvor mange nye opplysninger som må komme før Ap, Høyre og Frp vil gjøre en ny vurdering av flystasjon-nedleggelsen.

Under torsdagens store partidebatt på Sortland, da publikum fikk anledning til å spørre politikerne om valgfritt tema, var Eilertsen først ut.

– Ønsker ikke full splid

Frp var ikke til stede etter at Kjell-Børge Freiberg valgte å boikotte, men Høyre og Ap fikk følgende spørsmål fra Eilertsen:

– Hvor mye er nok for at vi får ny utredning? Vi gir masse fakta og informasjon som taler mot en nedleggelse, men det ser ut som at alt preller av?

Jonny Finstad, andrekandidat for Nordland Høyre, svarte først.

– Vedtaket er fattet i Stortinget. Vi har en tilleggsmerknad som sier at hvis vi får vesentlig nye opplysninger, skal regjeringen komme tilbake til stortinget med saken. Dette var ikke opprinnelig politikk fra Nordland Høyre, men vi ønsker nå ikke full splid med eget parti.

– Skal gå gjennom beslutningsgrunnlaget

Eirik Sivertsen, førstekandidat i Nordland Ap, poengterte at påstandene og spørsmålene rundt beslutningsgrunnlaget kom allerede da langtidsplanen var oppe til politisk behandling.

– Det var derfor vi i Ap forlanget å få inn den merknaden i langtidsplanen. Regjeringen kom så tilbake til Stortinget og sa at det ikke var vesentlige endringer. Det er krevende hva vi skal gjøre da, for hvis tror Stortinget lyver, betyr det i praksis mistillitsforslag og riksrett. Eller så kan vi, som vi gjorde, tro på det regjeringen, sa Sivertsen og la til:

– Jeg har merket meg at det i sommer og høst har kommet mange nye spørsmål og påstander, der svarene fra regjeringen ikke er betryggende. Kommer vi i regjering, skal vi gå gjennom beslutningsgrunnlaget.

– Mellom barken og veden

Leder Hilde Flobergseter fra aksjonsgruppa Bevar Andøya Flystasjon var neste publikummer som fikk stille spørsmål.

Hun henvendte seg til Høyres Jonny Finstad.

– Da forsvarssjefen la frem sitt fagmilitære råd i 2015 sa han at MPA-en skulle fjernes, og at det skal kjøpes inn mindre droner og ubemannede fly i stedet. Plutselig kjøpes det inn fem nye P8-fly. Hvordan går det an?

Finstad ville ikke gå særlig inn i denne saken, men ga et kort svar.

– Det er ingen tvil om dette har vært vanskelig for oss i Nordland Høyre. Vi har vært mellom barken og veden i denne saken.

Flere av debattantene brukte anledningen til å ta for seg Andøya da de fikk ett minutts appell, blant andre Willfred Nordlund i Sp.

– Heldigvis betyr den store debatten vi har hatt til nå, at forsvarspolitikken er blitt løftet. SP skal løfte den debatten ytterligere når vi kommer regjering, sa Nordlund.

Mener saken er gjort på sviktende grunnlag

MDGs første kandidat Toine C. Sannes mener at en etablering på Evenes blir gjort på sviktende grunnlag.

– Min påstand er at ordningen rundt statlige innkjøp på over 750 millioner kroner ikke er fulgt. De skal foreta en konseptvalgutredning (KVU) nå, men en KVU er noe man har før man velger konsept. Det virker som at de skal trikse til tallene til å passe beslutningen de allerede har tatt.

Nytt Andøy-spørsmål

Flobergseter kom med et nytt spørsmål etter pausen, denne gang kun rettet til Aps Eirik Sivertsen.

– Senterpartiet kommer mandag med rapporten Andøya vs. Evenes. Dette spørsmålet vil jeg at du skal ta med deg til Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt: Hva kommer Ap til å gjøre med denne rapporten? Vi har fått tilbakemeldinger på at den er positiv for vår sak. Det ville jo vært veldig merkelig om dere sier til Sp «vi bruker ikke deres utredning, vi lytter til Høyre i stedet».

Sivertsen svarte raskt:

– Rapporten vil vi lese og studere nøye. Det er mange spørsmål ikke får gode svar på fra regjeringen. Vi skal gå inn i beslutningsgrunnlaget når vi kommer i regjeringskontorene. Men jeg gjentar: Vi må forholde oss til opplysningene vi får fra regjeringen, ellers havner vi i en alvorlig konstitusjonell situasjon.

Disse deltok på debatten: