Nå starter de opp bruktmarked i Vesterålen

Sortland

Det hele er et samarbeid mellom Kulturfabrikken på Sortland, og miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender (FIVH). På markedet kan folk selv melde seg som selgere, for å finne nye eiere til ting de selv ikke lenger har bruk for.

– På bruktmarkedet kan du selge ting du ikke har bruk for lenger. Alt fra leker til bøker, dvd/cd/vinyl, sko, klær, sportsutstyr, nips, kjøkkenutstyr, sier daglig leder i Framtiden i våre hender nord, Svein Gunnar Karlstrøm i en epost til VOL.

– Bevisstgjørende

Han bemerker at prisene skal være lave, da hensikten med markedet er gjenbruk framfor vinning. Derfor er det også helt gratis å stille opp som selger.

Organisasjonen har arrangert bruktmarked i Tromsø i over ti år, og FIVH noterer seg at erfaringene derfra er at dette er bevisstgjørende og meget positivt for byen.

– Bruktmarked er sosialt og trivelig, mange folk kommer på markedene. Og produkter blir tatt i bruk, i stedet for at de havner på avfallsmottaket, sier Karlstrøm.

I 2010 importerte vi 81.800 tonn klær til Norge, ifølge tall fra SSB. Det er mer enn dobbelt så mye som vi gjorde i 1990. Ifølge Worldwatch Institute trenger vi tre og en halv jordklode om alle skulle hatt et forbruk som oss nordmenn.

– Å kjøpe brukt er ikke bare bra for miljøet og lommeboka, men samtidig god forvaltning av viktige verdier i samfunnet, sa Bent Udnesseter, butikkjedesjef i Fretex, til framtiden.no i 2012.

Frem til jul

I første omgang skal bruktmarkedet arrangeres frem til jul, men Kulturfabrikken håper at det blir så populært at det vil videreføres utover våren.

– Vi gleder oss veldig til å få bruktmarkedet i hus. Vi fikk tips fra noen som hadde vært innom Remiks bruktmarked som FIVH arrangerer på kulturhuset i Tromsø, og tenkte at det ville passe perfekt hos oss også, sier produsent ved Kulturfabrikken, Sigrun Tara Øverland.