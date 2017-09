– Vi gleder oss!

Sortland

Det som for mange er høstens store musikalske høydepunkt i Vesterålen nærmer seg med stormskritt.

Onsdag går nemlig startskuddet for årets utgave av Sortland jazzfestival. I løpet av fem dager byr festivalen på 22 arrangementer, og for aller første gang inviterer de, i samarbeid med Skarstein grendehus og Teaterklubb 81, også til konsert på Andøya. Bassisten Sebastian Haugen-Markussen, med aner fra Andøya, skal nemlig ha konsert på Skarstein.

– Vi prøver å fornye oss litt hvert år, i år blant annet med et arrangement på Andøya. Vi har hatt konserter i Hadsel og hatt fine opplevelser med det. Nå vil vi at også andre kommuner skal få ta del i de fine tingene våre. Dette er et forsøk på å favne bredere, og siden Haugen har familie fra Andøya, ble det naturlig å legge en konsert dit, sier festivalsjef Steinar Kjeldesen.

Spiller på Skarstein I år skal Sebastian Haugen spille under Sortland Jazzfestival i Andøy.

– Vil vi få se flere konserter også utenfor Sortland i kommende festivaler?

– Vi tenker nok at vi har lyst til å involvere andre deler av Vesterålen også. Vi får se hva som blir neste skritt, sier Kjeldsen.

Konserter for barn og unge

En viktig satsning for festivalen er barn og unge. Onsdag står forestillingen «Fly med» på programmet, som Ola Bremnes, Linda Lillevik og Dagfinn Bakke står bak. Det blir også ungdomskonsert med bodøbandet Virkelig og barnehagekonsert med Andrea Rydin Berge og Sebastian Haugen-Markussen.

– Barn og unge har akkurat like stort behov for flotte kulturopplevelser som oss andre, derfor har konserter for dem blitt en like viktig del av festivalen som voksenprogrammet. Vi legger mye penger og arbeid i det som vi håper blir flotte opplevelser for ungene, sier Kjeldsen.

Festivalsjefen tror det blir et høydepunkt når norske Per Mathisen, svenske Ulf Wakenius og britiske Gary Husband skal stå på samme scene i Kulturfabrikken torsdag kveld.

– Dette er svært dyktige musikere som spiller over hele verden, og som nå har slått seg sammen og gjester Sortland, sier Kjeldsen.

Innholdsrik jazzfestival Siden 1989 har Sortland Jazzfestival levert opplevelser til vesterålinger. Slik blir det i år også.

Høsttradisjon

Det blir som vanlig både gateparade på åpningsdagen, kirkekonsert og «etterjobbjazz». Det blir «boknabajazz» på Holmøys nye anlegg i Holmen med Hot Club de Norvege, konsert på Turlagsstua med Jon Pål Indreberg trio, jazzkafé med Gjermund Andreassen og konserter med artister som Kristin Asbjørnsen, England Brooks, Anneli Drecker og Ellen Andrea Wang trio.

Den kommende uka vil nærmere 70 frivillige være i sving for å legge alt til rette for flotte konsertopplevelser.

– Vi tror det blir veldig bra, og gleder oss stort. Jazzfestivalen har blitt en høsttradisjon i Vesterålen, og vi hører mange snakke om den. Men vi har alltid plass til mer folk på konsertene, og mener det er vel verdt å ta turen, sier festivalsjefen og ønsker velkommen.