Sortland

Temperaturene kommer til å holde seg over 10 grader, og mot ettermiddag er den en god sjanse for at skyene forsvinner og det blir flott solskinn noen timer. Vindene kommer fra sør, derav de gode temperaturene. Regnmengdene vil trolig bli til å leve med, 0-1-0,2 millilmeter, melder yr.