– Jeg ser hvor hardt og lenge dere har jobbet med gården

Sortland

Fredag kveld fikk Marthahaugen Gård i Sortland Nordnorsk økomatpris 2017, som ble delt ut under Smak nordnorsk matfestival i Tromsø.

– Uventet og veldig overraskende, uttalte de glade driverne Maya Daljord og Roger Endresen etter å ha fått prisen.

Diplom og 50.000 kroner

Gården ved Munningsletta i Sortland fikk prisen for å ha gjort en ekstra innsats for å fremme økologisk mat i landsdelen.

– Det er stor stas å få prisen for å holde på med det vi liker aller best, mener de to driverne.

Prisen består av et diplom og 50.000 kroner. Økomatprisen deles ut av Fylkesmennene i Finnmark, Troms og Nordland.

– Vel fortjent

Torsdag morgen fikk Daljord og Endresen også en blomsterbukett av ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) på Marthahaugen.

– Gratulerer så mye med prisen, dere er den vel unt. Jeg har i mange år vært deres nærmeste nabo, og jeg har sett hvor hardt og lenge dere har jobbet. Veldig fortjent, sa Bjørkmo før blomsteroverrekkelsen.

– Vi har snakket mye om det i Vesterålen reiseliv: Mat og opplevelser er et godt produkt, og det er veldig viktig å satse på det fremover, la hun til.

Daljord og Endresen takket for blomstene, men sa de ikke var en typisk reiselivsbedrift.

– Vi har rettet oss først og fremst mot regionen. Men vi ser ikke bort fra at det er et større marked der.

Fikk pris for å fremme økologisk mat i Nord-Norge Fredag kveld fikk Marthahaugen Gård i Sortland Nordnorsk økomatpris 2017. Den ble delt ut under Smak nordnorsk matfestival i Tromsø.

Begrunnelsen

Det var matentusiast Anne Karine Statle i Lofoten Mat SA som foreslo gårdsbedriften som kandidat til prisen. Her er hennes begrunnelse (Fylkesmannen har kortet noe ned på begrunnelsen):

Jeg ønsker å nominere Marthahaugen gård ved Maya Daljord og Roger Endresen til årets Økomatpris. Dette på grunn av deres store og inspirerende engasjement innen økologisk landbruk.

Maya og Roger er opptatt av at økologiske produkter også skal være kortreiste og baserer salget i landhandelen – og i bespisningen – i hovedsak på egne produkter. Dyrene slaktes hos Bø gårdsslakteri som ligger ikke mange kilometer fra gården. Alle produktene tar de i retur og benytter de i egen drift eller for salg.

Marthas stuer, som er serveringsdelen på gården, ble åpnet i 2001. Her serveres det i hovedsak villsau, men også andre økologiske- og villfangede produkter, i tillegg til bær sanket av gårdsfolket.

Gårdsbutikken ble åpnet i 2007. Her selger de egne og andres produkter fra Lofoten og Vesterålen. I tillegg til gårdens villsauprodukter, lager Maya naturkosmetikk og egen bakst. Naturkosmetikken selges også i andre gårdsbutikker i landsdelen. De tar også inn produkter fra andre økologiske leverandører og håndverkere.

Maya har i en årrekke sittet i styret i Økoringen Nordre Nordland og i en periode vært rådgiver. Hun har også vært styremedlem i arvtakeren Økoprof Nord og hun tok aktivt del i prosessen med å slå sammen økoprof Nord og Oikos til Oikos Nord-Norge.

Gleden over å drive økologisk er synlig i hverdagen på gården, men også når de deltar på stander rundt i landselen med gårdens produkter.

Noen som driver så gjennomført økologisk at de ikke trenger å snakke om det – her finner du Maya og Roger. De burde være verdige vinnere av Nordnorsk økomatpris 2017.