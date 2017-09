God stemning på datatreff – døgnet rundt

Sortland

Denne helga arrangeres den fjerde utgaven av datatreffet SortLAN i Samfunnssalen på Sortland.

– Vi arrangerer LANet for at unge skal kunne møtes gjennom en felles interesse. Det handler om mye mer enn bare spilling, sa arrangør Nicolai S. Willumsen før helga.

Variert datahelg

I løpet av helgen får datainteresserte være med på sceneshow, konkurranser, både gjennom spill (CS:GO, Hearthstone og FIFA 18) og fysiske konkurranser, musikk, ulike aktiviteter og god mat.

– Alt dette spiller en vesentlig rolle for vårt mål om et bra, underholdende, variert og et unikt LAN, mener Willumsen.

– God stemning

Nicolaisen er så langt fornøyd med oppmøtet, selv om de har plass til flere.

– Til å være et datatreff som vi kun hadde en uke på å markedsføre, så kan man si at det er liv. Ikke alle plasser er fylt opp, men det er god stemning likevel. Vi håper på at flere kommer innom dørene i løpet av lørdagen, sier Willumsen idet han gjør klar for å arrangere en FIFA 18-konkurranse på PS4.

– Spillet kom ut fredag, så man kan nok si at vi er først ute til å hoste FIFA 18-konkurranse i regionen, sier Willumsen, som har tatt noen stemningsbilder du kan se øverst i saken.

Lite søvn

Det kan bli lite søvn på mange av ungdommene denne helga.

Datatreffet holder åpent døgnet rundt fra klokka 18.00 på fredag frem til klokka 12.00 på søndag.