Grete går av som statssekretær

Sortland

Fredag melder regjeringa at Kongen i statsråd har gitt Grete Ellingsen «avskjed i nåde» som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Dette med virkning fra 27. oktober.

Ellingsen, som er tidligere ordfører i Sortland, ble hentet til Oslo og regjeringsarbeid etter valget i 2015, da de rødgrønne tok over styret i blåbyen, og Ap og Tove Mette Bjørkmo tok over ordførerklubba, til tross for at Høyre ble største parti. Ellingsen har i departementet hatt spesielt ansvar for kommunal- og regionalpolitiske spørsmål, blant annet alt som har med den mye omtalte kommune- og regionreformen å gjøre.

Etter to år med pendling sørover har Ellingsen nå altså bedt statsråd Sanner og statsminister Solberg om å få slutte i jobben, for å flytte hjem til mann og tre barn på Sortland. Det sier hun til blv.no fredag.

– For meg er dette et verdivalg. Som ukependler får man ikke delta i familielivet på samme måte som ellers, og det er noe jeg har savnet de to årene jeg har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Ellingsen og medgir samtidig at det er vemodig å forlate.

Ellingsen har fortsatt permisjon fra sin egentlige stilling som jurist i Mattilsynet på Sortland. Hun sier til avisa at hun i utgangspunktet skal tilbake til den, men at hun allerede har fått flere henvendelser og jobbtilbud, som hun vil vurdere i tida som kommer.

På spørsmål fra avisa om hva hun vil svare om det kommer et tilbud om en statsrådpost, svarer Ellingsen:

– Jeg vet at man aldri skal si aldri, men akkurat nå gleder jeg meg til å komme heim.