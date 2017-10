Anmoder om støtte til LVO

Sortland

Lofotrådet er kjent med at det foreligger forslag om å fjerne årlig støtte til Lofoten og Vesterålen orkesterforening, LVO fra 2018.

– Den offentlige støtten utgjør en viktig andel av årsbudsjettet og grunnlaget for orkesterforeningens virksomhet i to regioner i fylket. Et bortfall av offentlig støtte vil medføre et tap, både for ungdom generelt og for denne type kulturvirksomhet regionene som helhet, skriver Lofotrådet i en uttalelse til Nordland fylkeskommune.

Lofotrådet mener kulturarbeid for unge må legges til grunn, og viser til fylkesplanen til Nordland fylkeskommune, der det står «Alle i Nordland skal ha mulighet til å utvikle sine evner, ferdigheter og interesser», og sier dette må legges til grunn og sikre at Lofoten og Vesterålen orkesterforening opprettholder sitt tilskudd til drift.

– Lofotrådet anmoder derfor fylkestinget om å opprettholde støtte til en viktig kultursatsing for unge, og minner om at nær halvparten av deltakerne er under 18 år, og ber fylkeskommunen inngå avtale med Lofoten og Vesterålen orkesterforening om økonomisk støtte. Og gjerne i et mer langsiktig perspektiv, for eksempel gjennom en avtale med ramme på 300.000 kroner per år over 3-5 år.

Lofoten og Vesterålen orkesterforening sitt siste prosjekt ble en suksess. I konsertprosjektet «Symfoniske filmpirater» var det rundt 20 unge juniorer fra kulturskolene i begge regionene som var med, og orkesterdeltakere helt ned til 8 år var med for første gang.

Sortland kulturskole hadde hele sju unge blåsere med i konserten, der 130 entusiastiske publikummere fylte Sørvågen skoles aula.