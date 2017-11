Utsatte hotellavgjørelse

Sortland

Torsdag orienterte Johnsen eiendom formannskapet i Sortland om hotellplanene i kvartal 23, ved Sortland senter.

Politikerne ble først informert om de ambisiøse planene 9. november, og enkelte ga i møtet uttrykk for at de hadde fått for kort tid til å vurdere spørsmålet.

Det var Rødts Christoffer Ellingsen som fremmet utsettelsesforslaget. Han understreket at det ikke var noe signal om at de ville avvise saken, men at det kun gjaldt å få mer informasjon.

Ellingsen stilte spørsmål til Raymond Olsen under morgenens redegjørelse om en utsettelse hadde noe å si for prosjektets framdrift, og fikk beskjed om at det ikke hadde noe å si. En utsettelse betyr dermed ikke at planene for hotellet legges på is.

Høyres Roar Wessel Olsen mente likevel at utsettelse sendte et galt signal. Hans partikollega Beate Bø Nilsen påpekte at hotellplanene lå innenfor arealplanens rammer. Høyre var også skeptiske til å utsette det til neste møte, ettersom budsjettet da skal behandles.

Nilsen og Ellingsen kom i munnhuggeri under møtet, og kranglet om grunnlaget for en eventuell utsettelse.