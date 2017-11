Klare for storinnrykk i Blåbyhallen

Sortland

For andre året på rad arrangeres det julebord i Blåbyhallen. Gløsj - gløgg kjørt i slushmaskin - et stort utvalg drikkevarer, middagsshow og fire retter er noe av det arrangørene kan by på.

Endret i siste liten

Fredag spilte Elisabeth «Bettan» Andreassen i Blåbyhallen, og originalt var planen at det også skulle være julebord den dagen. Men et par uker før julebordsdatoen, ble planene endret.

– Det var rett og slett for få påmeldte på julebord på fredagen. Vi fikk flytta bedriftene over til lørdag. Og det var vel 250-300 stykker her på konserten likevel, sier Stein Inge Pedersen i Deadline event, som arrangerer julebordet.

Når VOL besøker lokalet lørdag ettermiddag, er det stille før julestormen. Noen gjør små endringer i bordoppdekkingen, andre henger opp dekorasjoner, eller setter fram palmebladtallerkener på bakrommet.

– Nå er jeg ganske rolig, sier Pedersen.

Kveldens utested

Mye er likt som i fjor - men en del er også annerledes.

I tillegg til at det er middagsshow i stedet for konsert, med fem forskjellige vokalister, er det også mulig for dem som ikke selv skal på julebordet å ta turen.

– Vi åpner for at dette skal være et utested også, i kveld. Så hvis for eksempel noen av dem som er her på julebord vil møte noen av vennene sine etterpå, kan vennene også komme hit, sier Pedersen.

Rundt 100 mennesker har de siste dagene rigga, dekorert og gjort det som må gjøres for å trylle om en idrettshall til et julebordlokale. Så skal ikke sortlendingene se bort fra at det blir arrangert julebord i Blåbyhallen til neste år også.

– Vi håper jo på at det blir en tradisjon. Vi viser i år at vi kan få det til.