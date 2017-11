15 valgt til ungdomsrådet i Sortland

Sortland

Det var både nye og gamle fjes blant kandiatene til Sortland ungdomsråd.

Flere av de eksisterende medlemmene ønsket å fortsette i neste periode.

Totalt var det 15 ungdommer som stilte til valg - i alderen 13 til 17 år. Samtlige ble valgt.

Ungdommer fra Sortland møttes i Blåboksen på Kulturfabrikken tirsdag ettermiddag, for å stemme fram det nye rådet blant de 15 kandidatene.

Til slutt ble disse valgt til ungdomsrådet 2018:

Caroline Arntsen (13)

Emilie Leinan Hansen (16)

Hanne Sofie Gangstø (17)

Hans Christian Austerslått (16)

Håvard Hageli (13)

Jonatan Ottessen (16)

Kesia Stave (13)

Lise Dahlmo Løkke (13)

Mårten Wessel (15)

Oda Regine Elvenes (14)

Patrick Andre Nilsen (17)

Pia Min Ge Johnsen (14)

Sivert Andre Birkeland (15)

Solveig Bang (13)

Engasjerte ungdommer

Etter at det gamle rådet hadde presentert seg, og kandidatene for neste periode hadde holdt sine korte valgtaler, delte ungdommene seg inn i grupper og hadde workshop.

Der ble alt fra rusforebygging, antallet lærere, idrett, mental helse, fraværsgrensa og fritidsklubben diskutert.

Noe av det som ble trukket fram som en seier fra ungdomsrådet, var prosjektene mot rus og konferansen som ble avholdt i samarbeid med Bufdir tidligere i år, siden Sortland ble kåra til årets oppvekst- og barnekommune for to år siden.

Det var likevel tydelig at en del av ungdommene mente ungdomsrådet var for lite synlige og for lite tilstede i sosiale medier. Alle tilbakemeldingene ble behørig notert ned.

Åpen dør

Ordfører Tove Mette Bjørkmo åpnet ungdomsmøtet tirsdag, og sa at hennes dør alltid vår åpen for rådet.

I Sortland har ungdomsrådet også talerett på kommunestyremøtet, noe avtroppende leder Kim-Remi Kjesbu vedkjente at de hadde benyttet seg av litt for sjelden i perioden.