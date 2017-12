Toppscoreren scorte 9 i uformell futsal-turnering

Sortland

Lagnavnene til de lokale futsallagene som deltok i helgas turnering, er noe utenom det vanlige:

Team Snapchat, FC Lynnedslaget, FC Avdanka og FC Jernkam er blant dem.

Seier til Avdanka og Nihao

Lagene spilte først gruppespill, så var det sluttspill og til slutt finaler, som ble spilt lørdag ettermiddag.

På kvinnesida møttes FC Nihao og Team Snapchat til dyst. Der gikk Nihao seirende ut, etter resultatet 1-0. Samme resultat ble det i herrenes finale:

FC Sasse og FC Avdanka spilte om seieren, og de Avdanka var altså dem som vant til slutt.

Totalt ble det spilt 40 kamper i løpet av turneringa, som begynte på fredag. Så det har vært en hektisk helg for spillerne.

Stort aldersspenn

Toppscorerne ble henholdsvis Sander Endresen fra Ballatasaray med 8 mål på herresida, og Hanne Kaspersen på vinnerlaget FC Nihao på damelaget.

På vinnerlaget på herresida, er Isak Freyr Svendsen, Torbjørn Miklegaard og Trym Mauno toppscorerne, med 5 nettnoteringer hver.

Det er også litt av et aldersspenn på deltagerne som var med. Mens gjennomsnittsalderen var på drøyt 20 år, må du legge på 50 for å nå turneringas eldstemann, Jonathan Barlow, som spiller for Superheroes. Han fylte 72 år fredag.

Barlow var ikke den eneste deltakeren som hadd bursdag mens turneringa pågikk - Johannes Magnussen (FC Jernkam) fyller 21 år lørdag, mens to spillere blir myndige: Morgan Eliassen og Mareno Johansen, begge på laget Blue Hawaii.

Den aller yngste spilleren var med på selveste vinnerlaget - men i en alder av 11 år, kan Ingar Ping Nicolaysen neppe sies å være spesielt avdanka.