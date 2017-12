Fortsatt ligger det pakker igjen på Bunnpris

Sortland

Før jul meldte Posten Norge at de hadde fått tømt sine terminaler for post før jul. Det vil si at alt var sendt ut. Siste levering kom 22. desember, ifølge Bunnpris-kjøpmann Raymond Johansen.

– Vi fikk siste levering fra posten fredag 22/12. Alt kom ut på hylleplass samme dag som ankomst, sier han.

Ikke alle hentet pakkene sine før jul.

– Noen pakker er det igjen i hyllene, som ikke har blitt hentet. Men dette skyldes nok naturlige forklaringer, som at når lille julaften kom så hadde en god del allerede reist på juleferie, for eksempel, sier Johansen.

Tidligere i år skrev VOL om enorme mengder pakker i hos Post i butikk på Bunnpris. Flere har bestilt eller sendt pakker i posten enn tidligere.

– Selv om det var vært drastisk økning i pakker fra både Postnord og fra Posten, har det gått ganske så greit å håndtere den enorme pakkemengden. Det har vært god flyt, sier Johansen.

Onsdag åpner butikkene igjen, og da er det mulig å få henta pakkene som har ligget på Bunnpris-lageret over jul.