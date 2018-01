Strøken nyttårsrock på Sortland

Sortland

Blant bandene som spilte var nykommeren Viva la vida, med vokalist Regine Vetleseter Strandstad på vokal.

I løpet av kvelden spilte også Drive shaft, Blakkr Säl, Irrelevance og Tirty pieces of silver.

Bare noen måneder

– Vi har egentlig ikke spilt sammen så lenge, bare noen måneder. Det er første nyttårsrock som jeg er med på, sier Richard Eriksen fra Bø, som spiller bass og keyboard i bandet Viva la vida, sammen med Isak Isaksen på gitar og Martin Wessel på trommer.

Eriksen har imidlertid vært med på Blablafestivalen, der også rockeklubben er involvert. Med i salen under nyttårsrock var vennene Maiken Vassdal fra Kavåsen og Rebekka Pedersen fra Bø.

– Vi fikk beskjed om at vi måtte komme for å høre på. Det er fint å være her i kveld, bra med folk, sier Vassdal.

54 hadde betalt seg inn for nyttårsrocken, men med band og medhjelpere var det om lag 60 til stede i Blåboksen.

Oppsving i miljøet

Den er 15. året røffe riff får starte det nye året, i regi av Sortland rockeklubb. Siden 2004 har nyttårsrocken etablert seg som en slager. Øystein Bjørstad Lindbeck i Sortland rockeklubb er fornøyd med oppslutningen.

– Det er slettes ikke verst. Vi merker at det er en oppsving i miljøet, det er flere band, sier han.

– Ja, det er blitt flere små band, det liker jeg. Det er helt klart en oppsving og det lover godt for veien videre, sier Lasse Sundberg, som selv spiller i Tirty pieces of silver.

– Artig å spille sammen

Blant de som koste seg på scenen var debutanten Regine Regine Vetleseter Strandstad. Bandet framførte blant annet Beatles-låta Come together, Believer av Imagine Dragons, Crazy av Gnarls Barkley og Love runs out av One Republic.

– Artig å være på scenen, det gir et lite kick. Det artigste med dette er egentlig å spille sammen, sier Strandstrad.

Hun går første året på musikklinja, og det har vært krevende å få samlet bandet til øving.

– Jeg kjenner Richard Eriksen godt, vi gikk på ungdomsskole sammen. Og da jeg ble spurt om å bli med i bandet, så sa jeg ja med en gang. Men siden jeg bor på hybel på Sortland har det vært litt vanskelig å samles til å øve, det må passe med busser og denslags, sier hun.

Vokalisten fra Bø høstet ros fra publikum, og synes det gav mersmak å være med på nyttårstradisjonen.

– Det er sikkert ikke siste gang jeg er med på nyttårsrocken, smiler hun.