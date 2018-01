Sortlending med på «Den nakne sannhet»

Sortland

«Den nakne sannhet» er en helt ny tv-serie der par får ha sin ærligste samtale noensinne.

Med hjelp av programleder Vidar Hansen som er ekspert på kroppsspråk og en løgndetektor vil de få de ærlige svarene de søker.

Serien er nå ferdig innspilt, og premieredatoen nærmer seg med stormskritt.

Lærerikt og spennende

–Hvordan kom du på å bli med på dette?

– Jeg vet ikke helt, det var egentlig bare et innfall, mest på spøk at jeg meldte meg på. Og trodde aldri det kom til å bli tatt seriøst, sier Jan Remi Sjonsti, som nå risikerer å bli vesterålens nye realitystjerne.

– Plutselig en dag ble jeg oppringt og var på førintervju. Deretter glemte jeg litt av det hele, så kom det plutselig flybilletter i posten til en gitt dato og var på tide å fare av gårde. Da gikk det ikke an å nekte, da var det bare å sette i gang, humrer han.

Hvordan har opplevelsen vært?

– Jeg synes det var kjempeartig, spennende og lærerikt. Man fikk kjenne på ei side av seg selv som jeg tror ikke så mange har kjent på. Det var en kompis som sa til meg i løpet av helga at nå blir jeg realitystjerne. Det er helt greit for min del, ler han.

– Har du alltid vært så modig?

– Jeg vil ikke si at jeg er spesielt modig, men når jeg har sagt at jeg skal gjøre det så gjør jeg det, sier Sjonsti.

Sammen med barndomsvenninne

Han deltar i tv-serien sammen med Sandra Danielsen, som opprinnelig er fra Sortland, men bosatt i Oslo.

– Vi er ikke kjærester, hun er ei barndomsvenninne, jeg har hatt et godt øye til henne i mange år, uten at det egentlig har blitt noe av det, forklarer Sjonsti.

– Jeg ringte henne og spurte om jeg skulle melde oss på? Da sa hun at det skulle jeg bare gjøre. Så sjokket var nok enda større for hennes del, at vi plutselig skulle være med på tv-serien, for hun husket det i hvert fall ikke, sier Sjonsti.

– Hvordan blir det å se seg selv på tv?

– For å si det sånn var veldig spesielt å se seg selv i en tv i en reklame, og se seg selv på tv blir nok enda mer spesielt. Men artig også selvfølgelig, sier han