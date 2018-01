250 i salen på Januarkonserten

Pluss

Rundt 1990 startet Andenes skolekorps tradisjonen med å samle korps og kor i kommunen til Januarkonsert.

I år hadde korene meldt forfall, men Andøy Brass, Bleik Musikkforening, Pan og Andenes skolekorps sørget for fin musikk og god stemning i idrettshallen. I løpet av de 2,5 timene konserten varte fikk vi høre et variert og spennende utvalg musikk. Mange solister ble trukket frem og publikum sørget for solid applaus til de dyktige musikerne på scenen.

I videoreportasjen kan du høre Egil Sakariassen oppsummere konserten og hva den betyr for skolekorpset. Sakariassen var søndag dirigent for både skolekorpset og Bleik musikkforening, i tillegg til at han spilte selv i Andøy Brass.