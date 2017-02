STHK-damene knuste Harstad

Starter damelag i Hadsel Stokmarknes starter damelag i 3. divisjon fra høsten av. – Men vi er avhengig av å få flere spillere, sier styreleder Mats Rendal.

Stokmarknes Håndballklubbs damelag tok sesongens andre seier da de slo Harstad/landsås 2 med 33-19.

- Etter at vi tapte forrige kamp har vi trent hardt for å reise oss i dag. Derfor er det spesielt artig å se at vi klarer å gjøre mye av det vi har trent på, sier trener Remi Hansen til VOL etter kampen.

Deltok i Jekta Cup i Tromsø: STHK med gode resultater i Tromsø Mens de voksne håndballspillerne spilte turnering på hjemmebane på Stokmarknes, dro Stokmarknes Håndballklubb til Tromsø for nyttårsturnering.

Og laget hadde full kotroll mot laget de tapte 18-17 mot på bortebane i november i fjor. Jentene ledet 16-10 til pause og fortsatte dominansen etter pause. Seieren var, til tross for en del utvisninger, aldri i fare og det førte til at jentene til slutt vant 33-19.

Mestscorende ble Pia-Elise Solvik Dahl med sju scoringer.

To tap for STHK-damene Det ferske damelaget til Stokmarknes Håndballklubb tapte sine to kamper i Harstad på lørdag.

Trener Hansen mener fremgangen er stor.

- Vi er rimelig ferske som lag og jeg syns vi tar nye steg i hver kamp. Det er veldig gledelig. Det er en sulten gjeng som vil utvikle seg og vil bli bedre, forteller han.

STHK ligger nå på 6. plass på tabellen i 3. divisjon for kvinner med fire kamper igjen å spille.

Se videointervju og glimt fra kampen i videovinduet øverst i saken.