Tre vesterålinger til EM i neste uke

De tre utøverne har alle markert seg i sporten tidligere. For Kvæl er det andre gang han deltar i EM. Han gjorde et spontant comeback under NM i fjor høst, og fikk etter det muligheten til å stille i EM.

– Det er alltid ei spenning i kroppen når man skal prestere, men forventningene er ganske nøktern. Det handler blant annet om at treningsgrunnlaget kun er på et halvt år, sier Kvæl til VOL.

Halvår med trening

Han har trent spesifikk kondisjon og hurtighet i forkant av mesterskapet.

– Det er i all hovedsak det som har blitt priortert, og det er det viktigste i en sånn gren, sier Kvæl, med henvisning til at han skal stille i grenen kamp, for veteraner.

Mens utøvere gjerne både går mønster og kamp i nasjonale mesterskap, er nivået så høyt internasjonalt at de kun prioriterer én av grenene i EM. Kvæl skal, som nevnt delta i kamp, mens Kjell Arne Finnesen og Vida Marie Finnesen fra Sortland skal stille i mønster, henholdsvis som veteran og som junior.

Kvæl har trua på at Vida Finnesen kan gjøre det godt.

– Hun har vært veldig bra lenge. Etter å ha vært med på to internasjonale mesterskap tidligere, har hun erfaring fra det nivået. Det jeg har sett fra henne den siste tiden, har vært av god kvalitet, sier Kvæl.

– Høyt nivå

I EM, som arrangeres i Liverpool fra mandag til søndag i neste uke, kommer de beste utøverne fra hele Europa.

– Og så meg, da, ler Kvæl.

Fra Norge deltar en tropp på omtrent 10 utøvere, i tillegg til noen personer i støtteapparatet. Utøverne stiller i alle klasser, fra barn, til junior, senior og veteran.

For Kvæl er årets EM mest et utgangspunkt før han skal satse mot NM som arrangeres i Molde i november. Han mener at det er vanskelig å si hva som venter han i EM, hva gjelder motstandere.

– Det er vanskelig å si. Det har vært en veldig økning i nivået i veteranklassen de senere årene. Dette er et av de største mesterskapene som har vært avholdt på mange år, så jeg regner med at nivået er høyt. Vi kna møte alt fra aktive mosjonister til de som ble verdensmestere i fjor, sier Kvæl.