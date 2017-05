Poengdeling på Melbu

ANDRE OMGANG OPPSUMMERT:

Oppgjøret endte til slutt 2-2, etter at hjemmelaget hentet inn 0-2. Målgarantistene Torjus Nicolaisen og Johnny Stikholmen sørget for hjemmelagets skåringer i omgangen. Blåtrøyene må være de som kan si seg best fornøyd med sluttresultatet, etter å ha mange spillere ute på grunn av skader og suspensjoner. At ballinnhav ikke er avgjørende for sluttresultat er dagens kamp et god bevis på. Morild var svært farlige på sine muligheter også i andre omgang, og kunne lett fått minst ett mål til. Melbo på sin side klarte ikke å omsette overtak ute på banen til målsjanser.



49. min. Frispark itl Melbo etter en hands. En frekk ball fra Moss slås til side av Morilds keeper Elias Andreassen.

52. min. Morilds Roy Poulssen viser seg frem igjen. Vender bort et par blåkledte, og fyrer av et skudd rett utenfor mål.

Gult kort: Kristoffer Moss, Melbo

54.min. Poulssen spiller medspillere gjennom. Nå virker Morild farligere.

Morilds ledelse tvinger MIL til å spille med større risiko. Det kan skummelt for hjemmelaget.

59. min. Karlsen og Abey ut for Melbo. Inn med Stikholmen og Elias Lockert.

64. min. Mens Poulsson knyter skoene, sørger lagkompisene for stor sjanse til Morild.

65. min Torjus Nicolaisen legges ned i feltet. Straffe... og

MÅÅÅL!! 1-2 ved samme Torjus Nicolaisen. Nå øyner både hjemmelag og publikum mulighetene.

72.min. Lockert og Stikholmen har begge bemerket seg for hjemmelaget. Det ble farlig med en gang da sistnevnte fikk ballen innenfor straffefeltet. Det ble ble frispark imot.

75. min. Det er slett ikke tilfeldig at Morild er farlig frempå. Poulssen lurer på offsidefellen, og skaper masse trøbbel for de blåkledte. Nå er øksnesværingene nærmest å skåre.

80. min.

RØDT KORT: Uhellene tar ikke slutt for Melbo. Ruben Tollefsen pådrar seg direkte rødt kort, etter at dommer Michael Wikestad Pedersen mente taklingen var uødig voldsom og farlig.

MÅÅÅL!! 2-2

86 min. Johnny Stikholmen hadde ikke vært den han var, om det ikke var for hans egenskaper foran mål. Han vender bort motstanderne på rundt 25 meter, og plasserer ballen nede ved stolpen. Nå er det Morild som bør føle seg snytt. Overtall i sjanser og overtall på banen nytter ikke nå.

90 min. Melbo er i støtet. Uavgjort resultat er ikke noe å si på, dersom dette holder seg. Det bølger litt og frem og tilbake i overtidsminuttene, men kampen ender ut i uavgjort.

Første omgang oppsummert: Melbo har hatt ball, men ikke klart å legge noe dødelig press på Morild. Øksnesværingene har helt mot spillets gang tatt en ledelse med 2-0. Første målet kom på vakkert frispark fra Truls Knudsen. Målgarantist Roy Poulsson kranglet inn andremålet etter forsvarstabbe hos MIL.

KAMPEN ER I GANG:

Melbo har avspark og går i angrep. Ballen havner over dødlinja. Både spillere og publikum er forberedt på en duellkamp. Lagene føler hverandre på tennene.

7.min. Melbo har etablert et overtak, men uten å klare å skape sjanser så langt.

10 min. Erfarne Dreyer på MIL legger inn søknad om permanent fast plass på laget etter å iskaldt drible av to-tre av øksnesspillerne, langt inn på egen balehalvdel.

15 min. Morild har spillere gode nok til å skape trøbbel for Melbo, om de får sjansen. Truls Knudsen og Roy Poulsson er to av disse. Foreløpig er det ingen målsjanser for noen av lagene.

17 min. Melbo får frispark på rundt 22 meter. Heller ikke det gir resultat.

20 min. Overtaket til hjemmelaget er blitt tydeligere. Einar Hansson får tåa på nok et frispark, innenfor Morilds femmeter. Det ender med utspill for Morild.

MÅL!! 21 min. Ut av ingen ting skårer Morild på frispark fra hjørnet av sekstenmenteren. Et meget godt skudd fra Truls Knudsen snek seg inn i øvre keeperhjørnet. Det skjedde helt mot spillets gang.

23 min. Melbos Sebastian Karlsen gjør gull av en umulig ball, og spiller Torjus Nicolaisen pent gjennom. Alene med keeper klarer ikke stårskåreren å nette. Fortsetter utviklingen for Karlsen blir han en gullspiller for de blå.

30 min. Ruben Tollefsen og Torjus Nicolaisen har hver sine gode sjanser. Det skjer etter lengre baller fra dyp midtbane. Det kan være oppskriften for hjemmelaget.

Morilds Stavøy går ut etter skade. Inn kommer Oskar Larsen.

37. min. Spennende for publikum da Melbos Yngve Grøm Steinum får en hæl på et innlegg, som dermed får en pen bue mot mål. Heldigvis for hjemmelaget har målvakt Brun funnet veien tilbake til buret.

47. min. MÅÅL! 0-2 blir det ved Morilds Roy Poulsson. Dermed har de to spillerne vi advarte mot tidlig i omgangen gjort hvert sitt mål. Enkelte i publikum ropte på offside, noe det ikke var. Målet kom etter unødig balltap på Melbos halvdel, mens de blåhvite var på vei fremover på banen.

Karantener og skader gjør at hjemmelaget Melbo, som forøvrig har hatt en veldig god start på sesongen, lørdag mønstrer en kamptropp med et par overraskelser. Hele sju av spillerne som startet mot Lofoten er ute mot Morild. Både tidligere storskårer Johnny Stikholmen (36), evigunge Geir Bjørsvik (45!), samt Bjørn Magne Dreyer (37) gjør dermed comeback. Dreyer er med allerede fra avspark.

Morild har med unntak av lagenes siste møte hatt overtak på MIL. Denne gangen må Melbo uansett sies å være favoritt. Hjemmelaget topper tabellen, med tre seiere og ett uavgjort. Morild ligger plassert rundt midten. Laget startet svakt med to tap, men har vunnet sine to siste kamper. Her er Tor-Martin Karlsen tilbake på banen (33), etter fem år ute av fotballen.

Her er kamptroppene:

MELBO:

MORILD: