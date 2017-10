Sølv til jentene i lagmønster

Sport

Under NNM i Bodø ble det utdelt to bestemannspriser til Hadsel.

Jørgen Vangen Evensen ble kåret til beste yngre junior herre og Ronja Elida Ongstad beste senior kvinne i stevnet, opplyser trener Ken Thomas Kvæl, som er stolt over å kunne berette at Hadsel ble kåret til beste klubb i Nord-Norge.

– Det er utrolig artig. Taekwon-do er en verdensidrett med milioner av utøvere, der Norge er et land som er høyt oppe internasjonalt, sier Kvæl, og viser til at der er landslagsutøvere som kommer fra Vesterålen.

– Vi har i vår region generelt et meget høyt nivå og kvalitet på utøverne og det er skarp konkurranse vi har møtt i mesterskapet, sier han.

Samholdet betyr mest

Lørdag ble det rene medaljebonanza for Team Hadsel, som forsynte seg grovt med edelt metall under NNM.

Her er oversikten over utøvere som kommer heim med medalje.

Jørgen Vangen Evensen: Gull i sparring og gull i mønster

Anton Nicolay Antonsen: Bronsje i sparring

Malik Salahudeen: Sølv i mønster

Baard Erikstad: Bronsje i mønster, bronsje i sparring

Hilmar Værnes: Bronsje i sparring

Trine Lise Larsen: Sølv i mønster, sølv i sparring

Josefine Breivik Deniz: Sølv i mønster

Tina Sofie Larsen: Sølv i sparring, gull i highkick

Ronja Elida Ongstad: Sølv i mønster, gull i sparring

Angel Uwinam: Gull i highkick

Hans-Jørgen Hannsen: Sølv i sparring

– Resultatet er ikke det som er det viktigste for oss i team Hadsel, det er det at vi løfter hverandre fram som er det viktigste. Dette er ikke en floskel som vi kommer med, men noe som vi har som tema på treninger før mesterskap, det at vi ønsker å fremføre som et fellesskap med blanda drops, sier trener Ken Thomas Kvæl.

– At vi får fram det beste i hverandre som mennesker, ikke som konkurranseutøvere er det vi har fokus på. Konkurranse blir sekundært i beste fall, det er det helsemessige med treningen, det sosiale og samholdet siom er langt viktigere for oss både som klubb og utøvere, sier han.

Sølv til junior jenter

Søndag var det store lagdagen i NNM, der lag konkurrerer i mønster og sparring.

– I lagkonkurransen går flere sammen og går mønster synkront og går flere i sparringskamper. Vi hadde utøvere med i fem lag i løpet av dagen, sier Kvæl.

Taem Hadsel beretter at jentene gjorde en utrolig innsatts i lagsparringen og viser et fantastisk pågangsmot gjennom hele konkurransen. Første kampen var veldig jevn, og Hadsel tapte med kun ett poeng, som virkelig viser hvor godt begge lagene gikk. Andre kampen ender i en uavgjort som resulterte i en ekstraomgang, der begge lagene var sulten på seier. Også denne kampen var nervepirrende jevn, men det endte altså utenfor pallen denne gangen.

– Junior jentelaget tapte 5-4 mot de som til slutt ble mestre og gikk en kamp uavgjort mot et sammensatt finnmarkslag, før de tapte etter ekstraomgang, sier Kvæl.

Junior herre og senior herre i mønster, og senior dame i mønster tapte sine kamper.

Junior jentelaget i mønster hadde tre seiere og ett tap mot de som til slutt ble mestere fra Tromsø, og endte på sølvplass.

– Hilmar Værnes deltok i sparring i samarbeid med Bodin, og de stakk av med sølvmedaljen. Det har gått veldig bra i dag, og vi er stolte av innsatsen til Team Hadsel, sier Ken Thomas Kvæl.