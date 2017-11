VOL samarbeider med Amedia – sender sesongens futsalkamper

Sport

Når eliteserien i futsal sparkes i gang i Trondheim i helga, er det vesterålslag i aksjon i alle fire kamper. Fjorårets sølvvinner Vesterålen og nyopprykkede Nord/Sprint spiller begge kamper lørdag kveld og søndag formiddag, og skal hver sin gang ut i duell mot Vegakameratene og Utleira.

Kan Vesterålen futsal ta gull?: – Vi skal ikke være redde for å sikte høyt Neste helg ruller eliteserien i futsal i gang. Etter bronse og sølv i sine to første sesonger, sikter Vesterålen futsal seg inn mot nok ei topplassering i år.

Samarbeid

Alle fire kampene kan våre abonnenter se direkte på VOL.

Norges Fotballforbund signerte i høst avtale med aviskonsernet Amedia om rettighetene til å overføre kampene i eliteserien i futsal. VOL har inngått et samarbeid med Amedia, og vil denne sesongen sende alle kampene med vesterålslag involvert.

– Vesterålen er ett av de sterke punktene på futsal-kartet, så vi ble veldig glad da Amedia ville ha oss som samarbeidspartner. For oss innebærer det at vi vil produsere og sende kamper som spilles i Vesterålen også for Amedia sine aviser, mens vi til gjengjeld får tilgang til deres kamper når våre lag spiller borte, sier VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen.

Fire eliteseriehelger i futsal i Vesterålen i vinter: – Tror det kommer til å bli mye liv i hallen Denne vinteren blir det futsal-fest i Vesterålen. Minst fire helger er berammet til eliteseriespill i Vesterålen. Ingar Angell Nicolaysen i det nyopprykkede eliteserielaget Nord/Sprint tror på folkefest.

Nytt av året er at flere kamper skal spilles på hjemmebaner. Det betyr at det fire helger denne sesongen skal det spilles kamper i Vesterålen, både i Øksneshallen og Sortlandshallen. Da vil VOL stå for kameraproduksjon, mens det skal hyres inn profesjonell kommentatorhjelp.

Høyere nivå

Mens Vesterålen futsal har som mål å kjempe i toppen, har nykommerne som ambisjon å berge plassen.

– Om vi er påskrudd fra starten av sesongen og får en god åpning, så er serien så jevn at det meste kan skje, men det første målet er å være et eliteserielag også neste sesong, sa Ingar Angell Nicolaysen til VOL tidligere i uka.

Vesterålen futsal har samme stall som i fjor, og sikter mot topp tre også i år.

– Nivået er nok høyere i år enn i fjor, så jeg tror det må mer til enn noen gang for å hevde seg helt der oppe. Målsetninga vår er topp tre, sa Thomas Kristiansen Aloyseous til VOL sist helg.

Helgas kamper:

LØRDAG 18.30: Vegakameratene - Vesterålen i KVT-hallen.

LØRDAG 19.30: Utleira - Nord/Sprint i Utleirahallen.

SØNDAG 11.30: Vegakameratene - Nord/Sprint i KVT-hallen.

SØNDAG 12.00: Utleira - Vesterålen i Utleirahallen.