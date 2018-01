Sport

Her er resultatene fra Lekangrennet på søndag. Det kan blant annet være verdt å merke seg at unge Bastian Holst (M17) fra Melbo parkerte seniorene med rundt halvannet minutt på sin sløyfe, og at Ingrid Sørensen (K18) fra Stokmarknes var langt foran sine konkurrenter. Begge disse har håp om gode resultater i norgescupen på ski i år. Her ser du resultatene fra rennet.